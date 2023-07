BaZ-Ferienrätsel – Auf gehts zur Sommersprossen-Jagd! Am Montag beginnen die legendären BaZ-Sommersprossen. -minu ist durch die Stadt gezogen und hat für Sie kleine, aber feine Besonderheiten entdeckt. 35 Buchstaben gilt es zu finden, die einen Satz mit sechs Wörtern ergeben. -minu

Am Montag beginnen die legendären BaZ-Sommersprossen. Foto: zvg

Bündelidaag!

Bündelidaag?

Schon gut. Ich weiss: Kaum einer nimmt das Wort heute noch in den Mund. Es ist in Vergessenheit geraten – wie das «Fräulein». Oder «Giigelisuppe».

Dabei war der Basler Bündelidaag – und das ist stets der Samstag vor den grossen Basler Ferien – etwas ganz Spezielles.

Das SUPEREXTRA-FERIENVORGEFÜHL startete bereits am Freitag – wenn die Magister mit unserem Schlachtruf empfangen wurden: HEUTE IST DER LETZTE TAG. HEUTE WIRD GEPFIFFEN. WENN DER LEHRER ETWAS SAGT, WIRD ER RAUSGESCHMISSEN!

Aber hallo – die Jugend wusste sich auch vor einem halben Jahrhundert zu wehren. Ohne Alleskleber und Demokultur. Der Schülerstreik fand in den Klassenzimmern statt. Und die Pauker lenkten sofort ein: Es gab eine Vorlesestunde. Oder man sang Lieder. Ganz ohne Soundverstärker – aber mit starker Vorfreude auf die kommenden Wochen.

Bündelidaag bedeutete so etwas wie die andere Freiheit – der grosse Abschied von Schönschreibeheften und Algebra-Wirrwarr.

DIE STADT LEERTE SICH WIE DER SACK DES GUTEN NIKOLAUS. Plötzlich waren alles und jede weg – sei es auch nur für einen Monat auf ein Bauerngüetli in Langenbruck oder ins Schullager auf dem «Morgenholz». Die Strassen wurden gespenstisch still – und die Redaktoren der Zeitungen bejammerten die Saure-Gurken-Zeit.

Wettbewerbe wurden ins Leben gerufen. Etwa «MEIN SCHÖNSTES FERIENERLEBNIS». Damit füllte man Seiten. Honorar gabs keines. Doch schon damals flog der Mensch auf den Glücksmoment, seinen Namen halbfett gedruckt unter acht Zeilen zu sehen. Ein bisschen der heutige Leserbrief-Effekt. Die Ferien-Episoden der Abonnenten endeten meistens mit dem Satz: «Wir haben selten so gelacht!»

ES WAR ZUM HEULEN.

In jener Zeit, als Reisen noch nervenfiebriges Abenteuer war und dieser Nervenkitzel nicht einfach aus vier Stunden Wartezeit vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen bestand, damals, als man Reisenden grün war und die Welt keinen Druck betreffend Fussabdruck für die Umwelt kannte – zu jener wunderbaren Zeit also ist auch die Idee der Sommersprossen geboren worden. Dies: für die wenigen Daheimgebliebenen. Aber vor allem auch für die Redaktoren (Redaktorinnen gab es nur ganz wenige), um ihnen für die nächsten Wochen ein volles Blatt zu sichern.

Endlich war genügend Platz da, um neben Politik, Politik, Parteien, Parteien und Fussball, Fussball auch den kleinen Unwichtigkeiten dieser Stadt ein Forum einzuräumen. Es gab die Möglichkeit, den Blick auf all die winzigen Schönheiten von Basel zu richten. Und dem Leser zuzurufen: «He, du gehst da jeden Tag vorbei. Aber hast du das schon mal gesehen?»

Die Sommersprossen wurden ein Sammelsurium an Stadt- oder Regio-Details, die eigentlich jeder kannte. Aber kein Auge richtig wahrnahm.

Freunde mit einem guten Blick fürs Spezielle unserer Stadt gaben und geben uns Tipps. Et voilà – so ist jedes Jahr ein neuer Wettbewerb entstanden. Der Sprossenparcours dauert sechs Ferienwochen. Jeden Tag wird eine neue Sprosse aufgedeckt. Und immer führt sie zu einem Buchstaben. Am Schluss ergeben die 35 Buchstaben den Feriensatz.

Der diesjährige Lösungssatz besteht aus sechs Wörtern. UND UM ES GLEICH VORWEGZUNEHMEN – EINFACH WIRD ES NICHT! Nur weniges kann der Schlaumeier oder die Schlaumeierin über Wikipedia oder Google lösen. Die meisten Sprossen muss man persönlich aufsuchen – doch das ist der Challenge am Ganzen: Die Sprossenpalette führt uns immer auch das Spezielle dieser Stadt vor Augen. Und animiert zum Flanieren durch Basel.

Auch 2023 erwartet den Gewinner oder die Gewinnerin ein wunderbares Weekend für zwei Personen. Dieses Jahr im traumschönen Boutique-Hotel Teufelhof. Hier, in einem der individuell eingerichteten Künstlerzimmer, kann das Gewinnerpaar ein Basel-Weekend mitten im Herzen der Stadt geniessen – abends werden die Gäste dann im legendären Bel Etage mit einem Dîner pour deux verwöhnt. Der Teufelhof lädt in eines der Künstlerzimmer – die BaZ zum Nachtessen mit allen Schikanen. Daneben gibt es auch Pro-Innerstadt-Gutscheine über 150 Franken zu gewinnen.

ABER HALLO – MITSPRÖSSELN LOHNT SICH ALSO! Am Montag starten wir mit der Nummer 1. Es geht um eine Statue, die einen berühmten, alten Basler zeigt. UND AB GEHT DIE POST – JEDEN TAG LIVE IN IHRER ZEITUNG. ODER ONLINE. Dazu viel Spass. Und ganz wunderbare Ferien in Basel!



