Einkehren: Rostiger Anker in Basel – Auf Fisch und Meeresfrüchte eingestellt Im Restaurant, in dem man im Sommer direkt am Rhein bei Feierabendbier und wechselndem Speiseangebot den Sonnenuntergang geniessen kann, werden jetzt noch bis zum 5. März Spezialitäten aus dem Wasser serviert. Dorothea Gängel

Klein und gemütlich: Der Gastraum des Rostigen Ankers ist liebevoll eingerichtet. Foto: Dominik Plüss

«La bonne bouffe» lautet die Überschrift zu dem, was seit Januar und noch bis zum 5. März im Rostigen Anker an der Hafenstrasse auf den Teller kommt. Wer sich in dieser Zeit in die eher unwirtliche Gegend am Rheinufer begibt, darf weder Abneigung noch Allergie gegen Fisch und Meeresfrüchte haben: Um die kalte Jahreszeit zu überbrücken, bietet das Anker-Team rund um Wirtin Claudia Granacher und Küchenchef Gyl Voirol bereits in der fünften Saison eine kleine, aber feine Auswahl an Meeresgerichten an.