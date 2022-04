Podcast «Politbüro» – Auf Erfolgskurs – warum legt die GLP konstant zu?

In eineinhalb Jahren sind eidgenössische Wahlen. Seit den letzten Wahlen wurde 16-mal in Kantonen gewählt. Was für ein Bild zeigt sich da gegenwärtig für die Parteien der Mitte und des bürgerlichen Lagers?

Hat der Freisinn seine Formschwäche wundersamerweise abgeschüttelt? Was macht die FDP derzeit besser als die SVP? Warum ist es so ruhig um die Mitte? Und was ist eigentlich das Erfolgsrezept der GLP?

Darüber diskutieren in einer neuen Folge des Podcasts «Politbüro» Inland-Redaktorin Jacqueline Büchi, Bundeshaus-Redaktor Markus Häfliger und «Magazin»-Redaktor Christoph Lenz. Gastgeber ist Philipp Loser.

