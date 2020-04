Vereinsleben im Lockdown – Auf einmal stimmen und wählen alle via Zoom, E-Mail und Doodle Nicht nur Unternehmen, auch Vereine müssen in der Corona-Krise neue, digitale Wege gehen – der Umgang mit dem Pflichtstück Generalversammlung. Daniel Aenishänslin

Auch Vereine müssen auf Videomeetings ausweichen – ob für ein gemeinsames Bier oder die Generalversammlung. Foto: Reuters

«Wir haben unsere Generalversammlung übers Osterwochenende abgehalten. Über die Zoom-App», sagt Bruno Carnot vom Verein Stedtli Bier Liestal. «Auf diesem Weg genossen wir bereits einige Male ein gemeinsames Feierabendbier.» Corona macht erfinderisch. Trotz Virus und Versammlungsverbot kommen die Vereine grundsätzlich nicht um ihre Generalversammlungen herum. Sie meistern die Situation mit Kreativität und einer guten Portion Gelassenheit.

«Wir könnten die GV auch erst im Spätsommer oder Oktober nachholen», meint Bruno Erny, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Rothenfluh-Anwil. Viele Vereine verschieben einfach und warten. So etwa die Allschwiler Fun Agility People, die Pro Birsigthalbahn, die Stedtlibibliothek Laufen, das Industriemuseum in Niederdorf, die Obstfreunde von den Edelchrüsler oder der Verband Kultur Baselland. Die GV werde stattfinden, «wenn auch die Mitglieder der Risikogruppen daran teilnehmen können», bemerkt Gerhard Schafroth, Präsident des Orchesters Gelterkinden.

In der Regel muss zumindest das Protokoll genehmigt, die Rechnung verabschiedet und der Vorstand entlastet werden. Dazu gilt es, das Budget zu genehmigen sowie die Revisionsstelle zu wählen. Im Fall des EHC Zunzgen-Sissach steht bis spätestens Ende Juni auch die Wahl des Präsidiums an. «Ich würde mir wünschen, dass der neue Präsident sich persönlich vorstellen und ich mich persönlich verabschieden könnte», sagt die scheidende Präsidentin, Christine Bürgin. In Betracht gezogen werden nun die briefliche oder elektronische Abstimmung.

Elektronisch, aber sicher

Den elektronischen Weg via die App Zoom gehen gemäss Geschäftsführer Moritz Kistenmacher die Startup Academy in Liestal wie auch die Volleyballerinnen von Esther Kellers Sm’Aesch Pfeffingen SMAP GmbH. Stephan Simmendinger, Präsident Kulturraum Marabu Gelterkinden: «Ich habe das Wichtigste zusammengefasst und per Doodle abstimmen lassen.» Eine nächste Sitzung soll erst im Juni stattfinden. Wer den elektronischen Weg wählt, muss sicherstellen, dass nur Mitglieder abstimmen und niemand für eine andere Person abstimmen kann. Eine Plattform wie Doodle sollte deshalb eigentlich nicht genutzt werden. Die Unterlagen können auch per Mail versandt und die Stimmzettel auf dem Postweg eingesammelt werden.Via Onlinevoting und E-Mail kommuniziert gemäss Präsidentin Sara Suter das Kinderhilfswerk Noah aktuell. «Ein wenig nach hinten geschoben», so Domenic Schneider, hat das OK des Liestaler Kulturfests Integra seine GV. «Unsere Meetings laufen online problemlos über GoToMeeting.» Wegen Corona könnte der Anlass im September trotzdem abgesagt werden müssen. Wie das 25-Jahr-Jubiläum des Lausner Alfa-Romeo-Clubs «tempi passati», der immerhin seine GV noch vor Corona abhalten konnte.

Die GV des Erlebnisraums Tafeljura wurde gleich auf das kommende Jahr verschoben. Der Frenkendörfer Adlerbus hat seine GV hinter sich, was ihm allerdings nichts nützt. Der Busbetrieb für Senioren wurde eingestellt. Dasselbe Schicksal teilt der Münchensteiner Verein Aiuto!, ein Netz, in dem Senioren anderen Senioren helfen. «Alle Hilfsangebote sind eingestellt, da unsere Helfer im Risikoalter sind», begründet Präsidentin Monika Gerber.

Der eigene Weg durch die Krise

Immer für einen eigenen Weg gut ist der in Muttenz beheimatete Chaos Computer Club Basel. Die nächste GV sei sowieso erst 2021 fällig, berichtet Kassier Sebastian Philipp. «Als Alternative zu den wöchentlichen Treffs finden nun virtuelle Treffen auf unserem Mumble-Server statt.» Dabei handle es sich um ein Sprachkonferenzsystem, das vollständig vom Verein selbst betrieben werde. «Wir warten ab, bis wir unsere Sitzung abhalten können, damit formell alles seine Richtigkeit hat», so André Bischofberger, Präsident Jagdverein Blauen/Zwingen. Mit ihm wartet der Schlossverein Zwingen, der auf eine GV im Juni hofft. Der Briefmarkenclub Fricktal hat sie vom 23. April auf den 19. November verschoben, der Bunkerverein Kleinlützel überhaupt erst auf den 14. November angesetzt. Die Brauer von Stedtli Bier Liestal haben jedenfalls den Humor nicht verloren. Bruno Carnot scherzt: «Wir planen bereits einen Online-Banntag.»