Trendwende in der Luftfahrt – Auf einmal sind Langstreckenjets wieder gefragt Flugzeughersteller und -finanziers gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Grossraumjets schnell zurückkehrt. Noch gibt es aber grosse regionale Unterschiede – und diese sind entscheidend. Jens Flottau

Dank der steigenden Nachfrage füllen sich auch wieder Langstreckenjets – im Bild ein Airbus A330 Neo. Foto: Benoit Tessier (EPA/Keystone)

Über der Flugbranche brauen sich wieder dunkle Wolken zusammen: Das Flugbenzin ist teuer wie selten, die Zinsen steigen, die Schulden der Fluggesellschaften sind immens, die Gehälter der Mitarbeiter in der Branche steigen weltweit rapide, und gleichzeitig droht in Nordamerika und in Europa eine neue Rezession.

Dennoch strotzen Leasingfirmen, die zu den wichtigsten Flugzeugkäufern zählen, vor Optimismus: «Die Stärke der Umsätze kompensiert alles», sagt Andy Cronin, Chef von Avalon. Das Unternehmen gehört neben Aercap und Air Lease Corporation (ALC) zu den wichtigsten Leasingfirmen. Die Branche trifft sich diese Woche zur jährlichen Tagung ihres Verbandes, der International Society of Transport Aircraft Trading (Istat).

2000 Jets im Angebot

Die grössten Leasingfirmen verfügen über Flotten von jeweils zwischen 500 und 1000 Flugzeugen, Branchenführer Aercap hat sogar rund 2000 Maschinen im Portfolio. Ihre Kunden sind jeweils viele Dutzend Fluggesellschaften. Die Leasingunternehmen sind daher sowohl extrem wichtig für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing, zudem haben ihre Marktprognosen grosses Gewicht.

Und von Krise ist in der Leasingbranche nichts zu spüren: Das Ostergeschäft war wegen Corona-Beschränkungen zwar noch weitgehend ausgefallen. Doch seit die meisten Länder ihre Bürger wieder frei reisen lassen, ist die Nachfrage geradezu explodiert und hat das System Luftverkehr im Sommer vielerorts komplett überfordert – lange Schlangen, Flugausfälle, verlorene Koffer.

«Die Fluggesellschaften wollen Flugzeuge bekommen, so schnell sie können.» Andy Cronin, Chef der Leasinggesellschaft Avalon

Fliegt die Branche mit Vollgas in den Abschwung? Avalon-Chef Cronin weist auf einen grossen Unterschied zwischen der Corona-Krise und einer möglicherweise nahenden Rezession hin. Corona hat die Airlines mehr als die allermeisten anderen Wirtschaftssektoren getroffen, viele mussten ihre Arbeit über Monate mehr oder weniger vollständig einstellen.

Ein Abschwung dagegen wäre sozusagen nur eine normale Krise, mit der die Fluggesellschaften und Hersteller über die Jahrzehnte umzugehen gelernt haben. «Das Wachstum wird sich ein wenig abschwächen, aber wir werden nicht umkehren», prognostiziert ALC-Chef Steven Udvar-Hazy.

Kurzfristig kann allerdings auch von Abschwächen nicht die Rede sein. «Die Fluggesellschaften wollen Flugzeuge bekommen, so schnell sie können», sagt Cronin. «Ich wünschte, wir hätten mehr Maschinen zu verleasen», meint auch Firoz Tarapore, Chef von Dubai Aerospace Enterprise.

Nachfrage zieht stark an

Dass die Nachfrage nach Kurz- und Mittelstreckenjets wie der A320-Neo-Familie stark zurückgekehrt ist, das ist spätestens seit Frühjahr 2021 keine Neuigkeit mehr. Doch nun geht es nicht mehr nur um Europa- oder Inlandsstrecken: Die Airlines interessieren sich wieder für Langstreckenjets.

Denn in den meisten Regionen ist auch die Nachfrage nach internationalen Flügen wieder stark: In Nordamerika hat der Verkehr wieder 87 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht, in Europa sind es rund 80 Prozent; auch Afrika, der Nahe Osten und Lateinamerika reichen knapp an diese Zahlen heran.

Für den Moment hinkt allerdings Asien mit 35 Prozent noch weit hinterher – vor allem China mit seinen rigiden Reisebeschränkungen und Lockdowns ist dafür verantwortlich.

Bild vom Flughafen Shanghai: Wegen der strikten Covid-Regeln ist der Flugverkehr in der Region noch weit von seinem üblichen Niveau entfernt. Foto: Qilai Shen (EPA/Keystone)

Gleichzeitig haben die Fluggesellschaften in den vergangenen beiden Jahren grosse Teile ihrer Langstreckenflotten ausgemustert. British Airways hat mehr als 30 Boeing 747-400 in die Wüste geschickt. Auch die Lufthansa hat vor allem viermotorige Jets wie den Airbus A380 oder den A340 und die alternde Boeing 747-400 eingemottet – ein Teil der Maschinen kommt jetzt für einige Jahre zurück, weil der Konzern befürchtet, sonst zu viele Marktanteile zu verlieren. Boeing liefert Grossraumjets wie die 787 und die neue 777-9 nur mit mehrjähriger Verspätung.

Airbus bleibt vorsichtig

All das spielt jenen in die Karten, die Flugzeuge zu vergeben haben. «In den vergangenen 30, 60 oder 90 Tagen ist enorm Schwung in den Markt gekommen», sagt ALC-Chef John Plueger. «Aus unserem gesamten Portfolio müssen wir noch weniger als zehn unserer Grossraumjets platzieren.» Avalon hat überhaupt keine Langstreckenmaschinen mehr zu vergeben. Malaysia Airlines hat gerade die letzten 20 abgenommen.

Auch Airbus hat die Trendwende längst mitbekommen, ist aber noch vorsichtig. Die monatliche Produktion der beiden Grossraummodelle A330 Neo und A350 wird in den nächsten Monaten nur von zwei auf drei respektive von fünf auf sechs Maschinen wachsen – vorausgesetzt, die auch die Flugbranche plagenden Probleme in der Lieferkette lassen es zu. Bei den kleineren A320 Neo bekommt Airbus diese bereits voll zu spüren, sehr zum Ärger von Udvar-Hazy, der Verspätungen von «zwei bis vier Monaten» beklagt.

Unsicherheitsfaktor China

Doch es gibt auch warnende Stimmen. «Der nächste Winter wird für die Airlines brutal», glaubt Adam Pilarski, Chefökonom des Beratungsunternehmens Avitas, der den Status eines Branchenorakels geniesst. Pilarski argumentiert, dass vielen Fluggesellschaften in der verkehrsschwachen Zeit nun doch noch die Pleite drohen könnte. Die Gründe: die Schuldenlast, die explodierenden Kosten, die wegbrechenden Umsätze. Gleichzeitig würden die Staaten «ihren» Airlines nicht mehr mit Rettungsaktionen helfen.

Wie sich das Geschäft 2023 entwickelt, hängt dann doch sehr stark davon ab, ob China nach drei Jahren wieder die Grenzen öffnet, denn dann könnten Airlines, Hersteller und Leasingunternehmen mögliche Rückgänge in Europa und Nordamerika mit vielen Reisenden aus Asien kompensieren.

Ob die Rechnung aufgeht, weiss derzeit aber niemand: «Solange China seine Haltung in der Frage nicht geklärt hat, ist das schwer vorherzusagen», sagt Tarapore.



Fehler gefunden?Jetzt melden.