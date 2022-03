Deutschlands Kriegsaussenministerin – Auf einmal erhält Baerbock Respekt Zu jung, zu unerfahren, dazu noch eine Frau: Annalena Baerbock schlug viel Skepsis entgegen. Inmitten eines Krieges überzeugt sie nun durch Professionalität, Mut und klare Haltung. Dominique Eigenmann aus Berlin

Damals lachten manche sie noch aus: Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock (mit dunkler Schutzweste) Anfang Februar an der damaligen Frontlinie in der Ostukraine. Foto: Bernd von Jutrczenka (EPA)

Als Annalena Baerbock zwei Wochen vor Beginn des Kriegs die Ukraine besuchte, reiste sie auch an die damalige Frontlinie in der Nähe der Hafenstadt Mariupol. Die Bilder der deutschen Aussenministerin, die mit Helm, Schutzweste und banger Miene durch die winterlichen Strassen stapfte, riefen in der Heimat gemischte Reaktionen hervor.