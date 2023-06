Die schönsten Rooftop-Bars – Auf einen Cocktail über den Dächern von Basel Ob in einer Oase im Industriegebiet oder in der stilvollen Atmosphäre eines Art-Hotels: Auf diesen Dachterrassen der Stadt können Sie die Sommerabende besonders schön ausklingen lassen. Teil 1. Dorothea Gängel

Die Oase zwischen Tram- und Zuggleisen

Auf dem Viertel-Dach beim Dreispitz herrscht eine Atmosphäre des Sa­voir-vi­v­re. Jeden Sonntag lässt sich hier ausserdem das Tanzbein schwingen. Foto: Kostas Maros

Die bunten Sonnenschirme, die hinter ein paar Bäumen und Büschen hervorlugen, sind schon vom Tram aus zu sehen: Sie gehören zum Viertel-Dach – der Dachterrasse beim Viertel-Klub auf dem Dreispitz. Von der Hektik der Trampassagiere oder des nahen M-Parc ist in dieser kleinen Oase jedoch nichts mehr zu spüren – stattdessen kommt in der ungezwungenen Atmosphäre mit dem unversperrten Blick auf die Stadt und auf den Sonnenuntergang fast schon Ferienstimmung auf. Ein Eindruck, den die grosszügige Cocktailkarte nur noch verstärkt. Ab 17 Uhr werden ausserdem hausgemachte Speisen serviert – unter anderem Antipasti-Teller zum Teilen oder für den grösseren Appetit Pasta und Burger. Den kulturellen Hunger stillen dagegen Events wie diverse Livekonzerte oder die sonntäglichen Open-Air-Salsaabende. Sie machen das Viertel-Dach zu einer der bemerkenswertesten Rooftop-Bars der Stadt. Aber aufgepasst: Wer auf den Holzplanken das Tanzbein schwingen will, sollte auf hohe Absatzschuhe verzichten – ansonsten herrscht Feststeckgefahr.