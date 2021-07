Katzenpopulation explodiert – Auf einem Oberbaselbieter Bauernhof verenden die Büsi Auf einem Hof in Rickenbach vermehren sich die Katzen unkontrolliert. Auch die Vögel leiden darunter. Die Expertin des Tierheims beider Basel meint: Nur eine Kastration hilft. Daniel Aenishänslin

Auf dem Hof im Erliacker in Rickenbach vermehren sich die Katzen derzeit unkontrolliert. Das bringt grosses Leid mit sich. Foto: Pino Covino

Was könnte niedlicher sein als eine junge Katze? Dieser flauschige Wollknäuel. Sein treuherziger Blick trifft einen mitten ins Herz. Umso erschreckender sind Bilder von Büsi, mit denen es das Leben nicht so gut meint: Wollknäuel mit Bisswunden und geplatzten Augen. Vernachlässigt, überfordert, gepeinigt. Im oberen Baselbiet wollen Kerstin Rüttimann und Kurt Willi auf genau einen solchen Fall aufmerksam machen. Sie hoffen, die Situation werde sich entspannen, noch bevor sie den Hof im Erliacker in Rickenbach verlassen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Willi und Rüttimann sind keine Unbekannten. Auf der Buuseregg, der Anhöhe zwischen Gelterkinden und Buus, betreiben sie ihren Naturkiosk mit Produkten aus heimischer Produktion. Darunter die legendäre Apfelrolle. Ein Business, das während der Pandemie durch die Decke ging. Dennoch wollen sie nun weg aus dem Baselbiet. Sie haben sich mit ihrem Vermieter überworfen. Die «Katzenmisere» zu lösen, soll ihr letztes grosses Projekt werden. Dafür hat sich Willi nicht zuletzt an das Tierheim beider Basel (TBB) gewandt.