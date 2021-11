Trotz Drang zu erneuerbarer Energie – Auf eine Wärmepumpe umzurüsten, kann in Basel mühselig sein Fossile Energien werden in Basel ausgemustert. Die Wärmepumpe bietet eine Alternative. Ihre Beschaffung ist teilweise kompliziert und sorgt für Frust. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Robin Rickenbacher

Eine Wärmepumpe im Freien fällt optisch auf – und kann für Hauseigentümer zum bürokratischen Aufwand werden. Foto: Daniel Maurer (Keystone/Symbolbild)

Bei Wärmepumpen wird in die Tiefe gebohrt. Ist das mit Risiken verbunden?

Bei einzelnen Wärmepumpentypen ist eine Bohrung notwendig. So etwa bei der Erdsonden-Wärmepumpe – hier wird eines oder mehr Löcher 100 bis 200 Meter in die Tiefe gegraben. Die Gefahr eines Erdbebens besteht aber auch in der Risikoregion Basel dabei nicht, wie Brigitte Meyer, Generalsekretärin des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, auf Anfrage schreibt.

Vielen dürften die Erdbeben noch in Erinnerung sein, die das grosse Geothermieprojekt Ende 2006 in Basel ausgelöst hat. Damals war 5000 Meter tief ins Erdreich gebohrt worden. Beim Versuch, Wasser unter hohem Druck hindurchzupressen, kam es zu den Beben. Das stärkste hatte eine Magnitude von 3,4. Das Projekt wurde anschliessend eingestellt, das Loch verschlossen. Diese Gefahr stellt sich bei Wärmepumpen nicht, hier wird kein Wasser in den Untergrund gedrückt.