Dänischer Lifestyle in Basel – Auf ein Smörrebröd im 25’000-Franken-Sessel In der Boutique Danoise kann man die Designklassiker von Fritz Hansen oder Arne Jacobsen gleich austesten – dies nicht zuletzt auch im integrierten Feinkost-Café Smør, wo dänische Spezialitäten aufgetischt werden. Julia Gisi

In der Boutique Danoise von Marc Friedrichsen lässt es sich in dänischem Ambiente schlemmen – im ersten Stock versteckt sich nämlich das Feinkost-Café Smør, das Wencke Schmid leitet. Foto: Pino Covino

Wenn man es genau nimmt, hat Marc Friedrichsens Tochter einen grossen Anteil an dem, was 2017 geschehen ist: Damals war die Einjährige mit ihren Eltern in Süditalien im Urlaub, genauer an einem Strand in Apulien – wo sie natürlich auch prompt auf eine kleine Erkundungstour ging. So krabbelte sie schnurstracks durch den Sand, hinüber zu den Nachbarn im Liegestuhl. Der Zufall wollte es, dass es sich dabei um das Ehepaar Bachmann handelte, ebenfalls Schweizer, die wie die Friedrichsens in Apulien ihre Ferien verbrachten.