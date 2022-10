Tipps für Abenteuer-Wanderungen – Auf diesen vergessenen Pfaden sind Sie garantiert alleine Es gab einst Wanderwege, die heute nicht mehr ausgeschildert sind. Ein technischer Kniff ermöglicht eine Zeitreise zu den verschwundenen Wegen – wir schlagen fünf vor. Peter Burkhardt Tobias Müller Andreas Tobler

Zwischen Alpenrosen und Heidelbeersträuchern führt ein verschollener Wanderweg aufs Fellihorn im Kanton Uri. Foto: Peter Burkhardt

An alle, die es eine gute Idee finden, in den Bergen mit Sandalen oder Turnschuhen zu marschieren: Bitte hören Sie hier zu lesen auf. An alle anderen mit gutem Schuhwerk, Trittsicherheit und einer realistischen Selbsteinschätzung: Auf Sie wartet eine abenteuerliche Form des Wanderns auf Wegen, die einst ausgeschildert und heute verschwunden sind. Eine Art des Unterwegsseins, die besondere Freude macht, weil sie Wandern mit einem Stück Nervenkitzel und einem Blick in die Geschichte verbindet.