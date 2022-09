Reform der Ausbildung gefordert – «Auf diesem Niveau braucht es weniger Fachwissen der Lehrer» Der Baselbieter SP-Landrat Jan Kirchmayr will, dass die Seklehrer im leistungsschwächsten Zug mehr Fächer unterrichten. Er bringt die Idee der einst abgeschafften Realschullehrerausbildung ins Spiel. Leif Simonsen

SP-Landrat Jan Kirchmayr ist der Meinung, dass die Sekundarschüler im Leistungszug A eine starke Bezugsperson brauchen. Foto: Dominik Plüss

Wer in der Sekundarschule den Leistungszug A besucht, befindet sich in einer entscheidenden Lebensphase. Anders als die P-Schüler, die danach ans Gymnasium wechseln können, müssen sich die Schüler im schwächsten Leistungszug auf das Berufsleben vorbereiten. Wichtig ist für viele in diesem Alter, eine Bezugsperson zu haben. Eine Lehrerin oder einen Lehrer, der sämtliche Schwächen und Stärken kennt und neben der fachlichen Vermittlung von Schulstoff auch noch ein bisschen Lebens- und Laufbahnberatung machen kann.