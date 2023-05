Life & Style: Wellnessfavoriten einer Expertin – Auf diese Produkte und Rituale schwört die Beauty-Journalistin Das perfekte Make-up, Haartrends oder Gesichtspflege – als Beauty-Journalistin hat Katrin Roth stets Tipps zum Thema Schönheit und Kosmetik bereit. Welches sind die Wellnessfavoriten der Autorin? Katrin Roth

Die Basler Beauty-Expertin Katrin Roth beschäftigt sich seit über 20 Jahren nicht nur mit Produkten, sondern mit ganzheitlicher Schönheit und schreibt in der BaZ und in ihrem Blog sonrisa.ch darüber. Foto: zvg

Es klingt wie ein Traum und fühlt sich auch nach knapp 20 Jahren noch so an: Fast täglich werden mir von den Beauty-Brands nicht nur dicke Dossiers über Neuheiten zugeschickt, sondern oft auch die zugehörigen Pressemuster. Es liegt darum in der Natur der Sache, dass in meinem Badezimmerschrank eine hohe Fluktuation an Produkten herrscht, zumal ich meinen Job ernst nehme und darum viele dieser Neuheiten selbst teste.

Trotz Nachschub kommt es aber vor, dass ich Produkte nachkaufe, weil sie halten, was sie versprechen. Es sind, wenn man so will, meine Beauty-Grale. Eine Auswahl:

Dyson Airwrap

Vereint Haartrockner, Glätteisen sowie Lockenstab in einem Gerät und ist derart einfach anzuwenden, dass selbst Stylingmuffel wie mir bei jeder Anwendung eine Frisur gelingt, die diesen Namen verdient hat.

Morpheus 8

Bei dieser Hautbehandlung mit dem mythologisch anmutenden Namen werden feine Nadeln bis zu vier Millimeter in die Haut eingebracht, während die Spitzen gleichzeitig einen Radiofrequenzimpuls abgeben. Und ja, das ist trotz vorangehender lokaler Betäubung mit gewissen leichten Schmerzen verbunden. Dafür wird das Hautgewebe ohne Belastung oder Schädigung bereits nach zwei bis drei Behandlungen nachhaltig gestrafft. In meinem Fall führte die auch in Hollywood sehr beliebte Methode zu zahlreichen Komplimenten im Stil von «Warst du in den Ferien? Du siehst so erholt aus und hast einen tollen Glow!».

Tagespflege mit Lichtschutzfaktor (LSF)

Die tägliche Verwendung von Sonnenschutz ist ein Muss. Foto: zvg

Als grundsätzlich eher fauler Mensch bin ich ein Fan von multifunktionalen Produkten, die meine Beauty-Routine abkürzen. Da die tägliche Anwendung von Sonnenschutz für mich (und bitte auch für Sie) ein Muss ist, schwöre ich auf Hautpflegeprodukte mit integriertem Lichtschutzfaktor wie etwa Bybi Day Defence, die Daily Protection Hydrating Day Cream SPF 30 des jungen Schweizer Labels RoseKin, das Dew Good Illuminating Serum SPF 30 von Coola, die CC Cream von Chanel, der Color Control Oil-Free Moisturizer von Waso oder UV Plus Beige SPF 50 von Clarins, um nur ein paar meiner wiederkehrenden vielen Favoriten zu nennen.

Formetta

Seit mittlerweile über drei Jahren bildet das Kollagenpulver von Formetta einen festen Bestandteil meiner täglichen Schönheitsroutine. Der Grund: Als eines der ganz wenigen Produkte auf dem Markt enthält es keine Füllstoffe, keinen Zucker sowie keine Konservierungsstoffe, und die darin enthaltenen Kollagenpeptide sind nachweislich frei von Schwermetallen sowie anderen Schadstoffen. Stattdessen ergänzen weitere Wirkstoffe wie etwa Vitamin C die Wirkung der Kollagenzufuhr, was bei mir – so mein persönlicher Eindruck – zu dichterem Haar und stärkeren Nägeln geführt hat.

Manifix

In einer perfekten Welt würde ich mir meine Nägel jede Woche im Studio machen lassen, ganz klar. Fast so gut, aber deutlich günstiger sind die UV-Gel-Nagelfolien der Schweizer Firma Manifix, die a) einfach anzuwenden sind, b) maximal einen Zeitaufwand von zehn Minuten benötigen, c) weder verschmieren noch verlaufen, d) die Naturnägel nicht strapazieren und ausserdem e) mit einer langen Halbwertszeit punkten. Für einen ungeduldigen Menschen mit einer nicht sehr ausgeprägten Feinmotorik sind diese Nagelfolien darum die perfekte Lösung für jene Phasen, in denen eine Maniküre beim Profi grad nicht im Budget liegt.

Sport

Vor ziemlich genau einem Jahrzehnt begann ich, jeden Tag eine Runde zu drehen. Mittlerweile gehören neben Jogging auch Yoga und seit kurzem sogar Gewichtstraining zu meiner Morgenroutine. Danach bin ich nicht nur wirklich wach und einigermassen gesellschaftsfähig, sondern habe auch die nötige Energie für den Tag. Die regelmässige Bewegung – in den Ferien kommen oft auch Boxlektionen dazu – tut mir sowohl körperlich als auch mental so gut, dass sie zu einer meiner liebsten (Beauty-)Gewohnheiten wurde.

Katrin Roth Infos einblenden Foto: Kostas Maros Katrin Roth ist Journalistin, Bloggerin und Beauty-Expertin. Die Baslerin hat in Freiburg und Madrid Jura studiert, bevor sie ans Rheinknie zurückkehrte und sich dort dem Journalismus zuwandte. Sie arbeitete unter anderem für Radio Basilisk, die «Basler Zeitung» und «annabelle». 2013 machte sie sich selbstständig, 2016 folgte ihr eigener Lifestyle-Blog «Sonrisa». Katrin Roth lebt heute mit ihrem Mann in Basel und hat eine Tochter. (red)

