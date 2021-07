Extremwetter in den Bergen - Auf diese Gefahren müssen Wanderer jetzt achten

Extremwetter in Berner Bergen – Auf diese Gefahren müssen Wanderer jetzt achten Der Wandersommer fiel bisher weitgehend ins Wasser. Die starken Regenfälle sorgen für Bedrohungen, die für diese Jahreszeit untypisch sind. Noah Fend

In den Bergen herrscht wegen des vielen Regens derzeit erhöhte Gefahr: Eine Wanderin bei Grindelwald. Foto: Getty Images

Bergwanderungen bedürfen ohnehin einer guten Vorbereitung. Derzeit ist das aber umso wichtiger, denn: Die extremen Wettersituationen der letzten Wochen haben auch in den Berner Bergen Spuren hinterlassen. Auf dem Grimsel hat es im Juli fast doppelt so viel geregnet wie im langjährigen Durchschnitt. Auch in Adelboden und Grindelwald ist mehr als eineinhalbmal so viel Regen gefallen wie sonst im Juli üblich.

Als Folge lauern in den Bergen nun Gefahren, die unüblich sind für diese Jahreszeit. Sie sind teils unsichtbar, bestehen auch in vermeintlich einfachem Wandergelände – und bis sie entschärft sind, könnte es dauern.

