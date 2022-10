Basler Monatswetter – Auf die Trockenzeit folgt die Regenzeit Der erste Basler Herbstmonat war trüb und nass. Es gab mehr als doppelt so viel Niederschlag wie sonst im September. Ambros Werner

Dunkle Wolken über dem Schloss Pratteln am 26. September. Foto: Nicole Pont

Bereits zum Septemberanfang brachten intensive Gewitter viel Niederschlag in die Nordwestschweiz. Am Nachmittag des 2. Septembers zog eine Hagelzelle über den Raum Basel hinweg. Blitzeinschläge sorgten für Stromausfälle, und die Kanalisation kam aufgrund des Starkniederschlags vielerorts an ihre Grenzen. Auf den Strassen bildeten sich regelrechte Bäche und kleine Seen.