Analyse zu Afghanistan – Auf die Flüchtenden hat niemand gewartet Die Nachbarstaaten sollen Schutz suchende Afghanen aufnehmen, hoffen europäische Regierungen. Doch Staaten wie Pakistan, der Iran oder Usbekistan werden sich sträuben. Tomas Avenarius aus Istanbul

Sie gehören zu den Glücklichen: Afghanische Flüchtende bei ihrer Ankunft in Madrid. Foto: Keystone

Die Bilder vom Kabuler Flughafen sind schrecklich, die Not und das Leid überwältigend. Trotzdem will der Bundesrat vorerst nur afghanischen Angestellten des Aussendepartements und ihren Familien Schutz gewähren. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz schottet seine Republik schon ab – genug ist genug – , fordert «Rückführungen» von afghanischen Flüchtenden in die Nachbarländer. Auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer weiss Rat. Die um ihr Leben fürchtenden Afghanen sollten im Iran oder in Pakistan unterkommen. Das habe «erste Priorität».

In Afghanistans Nachbarstaaten wird man die Köpfe schütteln. Das Chaos geht aus Sicht der Türkei, des Iran, Usbekistans, Turkmenistans oder Tadschikistans auf die Kappe Washingtons und der Rest-Nato. Auch in Moskau, Vormacht in Zentralasien, denkt man so. Und was Krieg und Flucht in Afghanistan für die Nachbarn bedeuten, hat sich in den letzten 40 Jahren gezeigt.