Unmögliches Unterfangen – Auf der Suche nach einem Parkplatz in Allschwil Am 26. September wird in der Gemeinde über die Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung abgestimmt. Pendler würden bei einer Zustimmung die letzten Gratisparkplätze in der Region verlieren. Andrea Schuhmacher

In den Quartieren einen Parkplatz zu finden, wie hier in der Parkallee, ist praktisch unmöglich. Foto: Nicole Pont

Es ist kurz nach 8 Uhr morgens, und Allschwil ist bereits voll. Nicht von Menschen, diese sitzen schon längst im Büro. Sondern von Autos. Auf der Suche nach einem Parkplatz schlängeln wir uns durch die Strassen. An der Baslerstrasse gibt es sie, die freien blauen. Diese sind aber nicht das Ziel – vielmehr geht es um die weissen, die Gratisparkplätze. Bald wird aber klar: An diesem Unterfangen werden wir scheitern. Denn selbst in den Aussenquartieren und in den Strassen mit Zubringerdienst ist alles besetzt.

Dieser Umstand ist für die Allschwilerinnen und Allschwiler nichts Neues. Seit Basel 1992 weisse Zonen in blaue Zonen mit Anwohnerparkkarten umwandelte – und seither munter mit dem Parkplatzabbau voranschreitet –, geraten die umliegenden Gemeinden vermehrt unter Druck. Pendler aus dem grenznahen Frankreich und Deutschland, aus den Nachbarkantonen oder den entfernteren Baselbieter Gemeinden suchen in den Agglomerationsgemeinden ihr Parkglück.