Computerspiel «South of the Circle» – Auf der Suche nach der verlorenen Liebe Alles andere als Geballer: «South of the Circle» macht die Erinnerung zum Spielprinzip. Nicolas Freund

Die Geschichte zwischen Peter und Clara steht im Zentrum des Games. Bild: Screenshot

Obwohl die Erinnerung in der Kunst ein grosses Thema ist, wie in der Literatur bei Marcel Proust, wo der Geschmack einer in Lindenblütentee getauchten Madeleine bekanntlich Erinnerungen in Form eines siebenbändigen Romanwerks auslösen kann, haben sich Computerspiele mit dem Thema bisher kaum beschäftigt. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Kunstwerken selbst ein Gedächtnis haben: Sie merken sich, was die eine Spielerin gemacht hat und ein anderer versäumt hat; sie verändern sich, abhängig von den Entscheidungen, die beim Spielen getroffen werden. Und im besten Fall, erlebt jeder in ihnen eine eigene, individuelle Geschichte. Denn das Spiel ist immer auch das Spiel der Spieler – nicht nur das der Programmierer.

«South of the Circle», das schon vergangenes Jahr für Apple Arcade und diese Woche auch für Xbox, PC, Playstation und andere Plattformen erschienen ist, macht die Erinnerung nun zum Spielprinzip. 1964 stürzt der Meteorologe Peter mit einem Kollegen in der Antarktis ab und um Hilfe zu holen, muss der Spieler ihn durch eine sehr stimmungs- und stillvoll animierte Eiswüste steuern. Stürme, Schneefahrzeuge, verlassene Forschungsstationen und anderes unterbrechen diese Rettungsmission aber immer wieder, weil sie, wie die berühmte Madeleine, in Peter eine Erinnerung auslösen an seine Zeit als Dozent in Cambridge, wo er sich in die Physikerin Clara verliebt hatte.

Obwohl Peter durch die Szenen gesteuert werden kann, läuft ein grosser Teil der Handlung wie ein Film ab, bei dem der Spieler die emotionale und grobe inhaltliche Richtung der durchweg hervorragend vertonten und gespielten Dialoge bestimmt.

Der so entstehende, sich sehr natürlich anfühlende Gesprächsfluss zieht in diesem Fall aber besonders in die Geschichte zwischen Peter und Clara hinein, die bald fast dominanter wird als der Flugzeugabsturz in der Antarktis. Peter muss nicht nur durch eine Eislandschaft, sondern in den Dialogen durch eine ebenso unerforschte und zerklüftete emotionale Landschaft gesteuert werden. Und «South of the Circle» merkt sich dabei sehr genau, was Peter zu Clara gesagt hat, damals in Cambridge, als die Liebe noch mehr als eine Erinnerung gewesen ist.





