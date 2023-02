Bretzwil verliert Wasser – Auf der Suche nach dem grossen Leck Die Wasserleitungen in Bretzwil sind offenbar notorisch undicht. Obwohl seit Dezember bereits zwei Lecks gestopft wurden, verliert die Gemeinde immer noch massiv Wasser. Simon Erlanger

Auf der Suche nach dem Leck: Der hohe Wasserverbrauch der Gemeinde Bretzwil deutet darauf hin, dass viele Wasserleitungen offenbar undicht und marode sind. Foto: Archiv Tamedia/Dominik Plüss

Bretzwil verbraucht zu viel Wasser. Ende Dezember waren es, wie die BaZ damals berichtete, rund 1600 Liter pro Stunde mehr als der normale Verbrauch, die im Boden versickerten. Grund war damals ein Leitungsbruch, der behoben werden konnte.

Doch noch immer gehen in Bretzwil 1000 Liter Wasser pro Stunde verloren, wie die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag berichtete. Dies geschehe, obwohl die Gemeinde am vergangenen Mittwoch in der Wasserzuleitung des Friedhofs ein Leck gefunden und gestopft habe.

Verdächtiges Rauschen melden

Nach weiteren Lecks in den Bretzwiler Wasserleitungen werde jetzt intensiv gesucht. Die Bevölkerung wird nun aufgefordert, einen hohen Durchfluss bei den Wasseruhren und ein entsprechendes Rauschen zu melden.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.