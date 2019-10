Sein Einsatzgebiet ist die ganze Welt

«Vor vier Tagen kam das Aufgebot, dass wir einen Schweizer, der in Bali einen Motorradunfall hatte, in Singapur abholen müssen», erzählt der 38-Jährige, als wir uns an einen Tisch in der Sonne setzen. Trifft ein Aufgebots-SMS ein, ist das Vorgehen immer dasselbe: Der Notarzt schaut sich das Dossier des Patienten an, macht sich ein Bild über die Situation und plant den Einsatz, der am kommenden Tag startet. «Aus den Papieren ging hervor, dass der Verunfallte eine komplexe Unterschenkel-Fraktur hatte, bei der die Gefässe verletzt wurden», erzählt Damian Clamer. «Darum musste er notfallmässig von Bali nach Singapur geflogen und dort operiert und stabilisiert werden. In den Unterlagen stand zudem, dass der Patient transportfähig ist. Was, als wir ihn vor Ort begutachteten, zum Glück auch der Fall war.»

Grosse Emotionen

Dies ist jedoch nicht immer so. Es kann auch vorkommen, dass die Informationen in den Unterlagen überhaupt nichts mit der Realität vor Ort zu tun haben. «Einerseits kann sich der Zustand des Patienten bis zu un­serem Eintreffen bereits wieder verändert haben. Andererseits ist der Informationsfluss, je nach Spital und Ort, nicht immer ­optimal. Darum ist eine genaue Vorbereitung äusserst zentral», sagt Damian Clamer. «Fremde Länder bedeuten zudem auch unterschiedliche Gesundheitssysteme und andere Hierarchien. Ich hatte beispielsweise einmal einen Einsatz in Thailand, bei dem eine Verständigung mit dem Spitalpersonal sehr schwierig war. Zusätzlich waren die Mitteilungen auf dem Rapport auf Thailändisch und somit für uns unverständlich. In solchen Momenten ist es extrem hilfreich, wenn der Patient so weit stabil ist, dass er unsere Fragen selbst beantworten kann, oder wenn Angehörige Auskunft geben.»

Der Erstkontakt mit ansprechbaren Patienten sei meist eine sehr emotionale Begebenheit. «Die Tatsache, dass da nun jemand aus der Schweiz kommt und einen nach Hause bringt, löst bei den Betroffenen immer sehr viel Erleichterung aus. Dies vor allem, wenn sie zuvor in einem Land respektive einem Spital waren, wo sie kein Wort verstanden haben, was sehr verunsichernd ist», erzählt der Arzt. Wird nach der Untersuchung entschieden, dass der Patient transportfähig ist, wird das entsprechende Spital in der Schweiz informiert, und es geht Richtung Heimat. Während Damian Clamer über seinen Job spricht, funkeln seine Augen. Seine Lebendigkeit ist ansteckend, zeitgleich strahlt er eine ungemeine Ruhe aus.

Im Ambulanzjet fliegen jeweils eine Intensivkrankenschwester, ein Flugarzt und zwei bis vier Piloten mit. Im vorderen Teil gibt es zwei Schlafmöglichkeiten für die Crew, dahinter, durch einen Vorhang abgetrennt, sind die beiden Intensivbetten für die Patienten angebracht. «Weiter hinten stehen vier zusätzliche Sitze. Insgesamt haben 13 Leute im Jet Platz.»

Vom Blitz getroffen

Zurück in der Schweiz, ist nach dem Schreiben des Rapports und der Einlieferung ins Spital der Fall für den Rega-Arzt abgeschlossen. «Das ist einerseits ­völlig okay so», sagt der Basler. «Es gibt aber immer wieder Fälle, von denen ich gerne wüsste, wie es mit dem Patienten weitergeht.» Und manchmal passiert das auch: So erst kürzlich, als er in der Schweiz zu einem Einsatz mit der Helikopter-Crew gerufen wurde.