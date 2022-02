Zukunft des Velofahrens – Auf der Express-Strasse hindernisfrei nach Basel Der Landkreis Lörrach plant einen Radschnellweg für Velos von Schopfheim bis an die Schweizer Grenze. Boris Burkardt

In Lörrach wurde im Herbst die Spitalstrasse mitten durch die Innenstadt als Velostrasse ausgewiesen. Sie könnte mittelfristig Bestandteil des Radschnellwegs Wiesental von Schopfheim bis Riehen werden. Foto: Boris Burkhardt

Zukunftsweisende Ideen für den Veloverkehr sind bereits seit den 80er- und 90er-Jahren vorhanden, haben aber in der Schweiz wie auch in Deutschland – und damit weit entfernt von Pionierländern wie den Niederlanden oder Norwegen – erst in den letzten Jahren eine ernst zu nehmende Lobby erhalten. Der Landkreis Lörrach nimmt nun einen neuen Anlauf in die Zukunft des Velofahrens.