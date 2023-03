Romantischer Arbeitsort – Auf der Burg Rotberg bei Mariastein wird eine neue Herrschaft gesucht Nach mehr als 22 Jahren als Gastgeber verlässt der bisherige Schlossherr Thomas Krämer das historische Gemäuer. Die Burg dient seit 1935 als Jugendherberge. Simon Erlanger

Idyllisch gelegen: Die Burg Rotstein wurde 1413 erstmals erwähnt. In der Neuzeit zerfiel sie und wurde ab 1933 wieder aufgebaut. Heute ist sie eine Jugendherberge. Foto: Archiv Tamedia/Heinz Dürrenberger

Die Burg Rotberg bei Mariastein sucht einen Schlossherren oder ein Burgfräulein. Das meldet die BZ Basel am Dienstag. Die mittelalterliche Festung dient seit dem Jahr 1935 als Jugendherberge. Sie verfügt über 77 Betten und einen grossen Rittersaal.

Schlafen in historischen Gemäuern: Wohl keine Jugendherberge der Schweiz bietet derart viel Mittelalter-Feeling wie die Burg Rotberg. Foto: Archiv Tamedia/Kostas Maros

Nach 22 Jahren als Leiter habe sich der Gastronom Thomas Krämer entschieden, die Jugendherberge zu verlassen, so die BZ. Der Gastronom übernehme ab Karfreitag in Metzerlen das Restaurant Lämmli. Mit einer gewöhnlichen Stellenannonce sucht nun der Verein Schweizer Jugendherbergen per sofort oder nach Vereinbarung nach einem Leiter oder einer Leiterin der sehr speziellen Herberge.

Nach über 21 Jahren verlässt Schlossherr Thomas Krämer die Burg Rotberg. Neu übernimmt er in Metzerlen ein Restaurant. Foto: Tamedia/Kostas Maros

Mittelalter-Fan gesucht

Um die Burg zu übernehmen, seien laut Annonce folgende Voraussetzungen wichtig: «Du liebst das Mittelalter und die Geschichte, die sich einst hinter den dicken Mauern abgespielt hat.» Diese Geschichte ist lang. Die Burg wurde im Jahre 1413 erstmals urkundlich als Burg Rotberg erwähnt. Sie war von den Rittern von Rotberg bewohnt, die unter anderem die Dörfer Metzerlen, Hofstetten, Rodersdorf und Witterswil als Lehen hatten. Schon früh verlegten aber die Rotberger ihren Wohnsitz von der Burg in die Stadt Basel. Nicht nur waren die dortigen Häuser in der damaligen «kleinen Eiszeit» mit ihren langen kalten Wintern besser heizbar, in der Stadt hatten die Rotberger auch Karrierechancen.

So stellten sie eine ganze Reihe von Basler Bürgermeistern und mit Arnold von Rotberg zwischen 1451 und 1459 auch einen Basler Bischof, welcher den heute noch bestehenden Bischofshof erbaut. Derweil wurde das Stammschloss 1515 samt dem umliegenden Territorium von Solothurn erworben. Nach 1636 übertrug Solothurn Rotberg dem damals neuen, gegenüber liegenden Kloster Mariastein.

Im stilgerecht rekonstruierten Rotberger Rittersaal wird das Mittelalter regelrecht zelebriert. Foto Tamedia/Kostas Maros

Dieses sollte die Festung im verteidigungsfähigen Zustand erhalten. Nichtsdestotrotz war die Burg ab 1645 verlassen und wurde in der Folge unbewohnbar. Sie zerfiel und wurde über viele Jahrzehnte als Steinbruch verwendet.

Wiederaufbau als Arbeitsbeschaffungsmassnahme

Die Ruine wurde im Rahmen eines freiwilligen Arbeitsdienstes für arbeitslose Jugendliche während der Weltwirtschaftskrise ab 1933 wiederaufgebaut und am 27. November 1935 als sogenannte «Jugendburg» und Jugendherberge offiziell der Schweizer Jugend übergeben. Finanziert wurde die Rekonstruktion auch durch Spenden der Nachkommen der Rotberger.

Der Wiederaufbau wurde allerdings ohne wissenschaftliche Begleitung vorgenommen, was auch kritisiert wurde. So schrieb der Basler Mittelalterarchäologe Werner Meyer in seinem Burgenlexikon: «Die ohne wissenschaftliche Überwachung vorgenommenen Freilegungsarbeiten und die pseudohistorische Restaurierung haben den archäologischen Befund verwüstet und den originalen Mauerbestand verwischt.» Dies hat die Popularität der Burg über die Jahrzehnte allerdings nicht beeinträchtigt.





