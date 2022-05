Opernprojekt im Stadtcasino – Auf der Bühne mit den Profis In der Orchesterschule Insel musizieren Schülerinnen und Schüler zusammen auf Streichinstrumenten. Für die Aufführung der Oper «Die drei Rätsel» spannen sie mit dem Sinfonieorchester Basel zusammen. Julia Konstantinidis

Mitglieder der Orchesterschule Insel proben für die Opernaufführung im Stadtcasino Basel gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern des Sinfonieorchesters Basel. Foto: Annette Carle

Stadtcasino, Musiksaal: Es ist das Ende des Probemorgens vor der grossen Aufführung am kommenden Tag. Zappelig stehen die Schülerinnen und Schüler auf der Bühne, aber sie wiederholen tapfer die Chorstelle, die noch nicht ganz sitzt. Dann ist Mittagspause, und die Kinder stieben in alle Richtungen davon. 13 Buben und Mädchen der Orchesterschule Insel bilden den Kinderchor, der neben sechs Profi-Sängerinnen und -Sängern sowie vier Kindersolistinnen in der Oper «Die drei Rätsel» des deutschen Komponisten Detlev Glanert auftritt.