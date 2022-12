Dialektkomödie in Kleinbasel – Auf der Bühne ist Dani von Wattenwyl besser als bei Telebasel Der neue Chef im Kulturhuus Häbse brilliert im Stück «Ich ha das scho mol vorbereitet». Marcel Rohr BaZ

Chaos pur im TV-Studio bei «Mit Stil und Pfanne»: Tatjana Pietropaolo, Myriam Mazzolini, Matthias Steiger und Dani von Wattenwyl (v.l.)

José Olé kann nicht mehr, er ist mit seinen Nerven am Ende. Also sperrt er sich in den Küchenschrank ein. Die ganze Crew des TV-Kochstudios mitsamt ihrem Assistenten Pierre Poulet sucht José Olé. Doch dieser will im Schrank seine Ruhe haben. Dort, im Dunkeln, stellt er sich ein paar Sinnfragen. Zum Beispiel diese: «Werden Schlümpfe blau, wenn man sie würgt? Ist der Lattenrost eine Geschlechtskrankheit?»