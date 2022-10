Einkehren: Restaurant «Leue» in Waldenburg – Auf den Spuren Napoleons Zuhinterst im Waldenburgertal behauptet sich seit vielen Jahren die ehemalige Pferdewechselstation und heutige Gastwirtschaft «Leue» als beliebtes Speiselokal. Robert Bösiger

Ihre Gastgeber im Restaurant «Leue» in Waldenburg: Sabine und Marcel Blättler, die das Traditionslokal sukzessive zu einem beliebten Speiselokal ausbauen. Foto: Dominik Plüss

«Leue Waldeburg». Diese Antwort erhält, wer im Waldenburgertal die Leute danach befragt, wo man im Bezirkshauptort Waldenburg am besten einkehren solle. Wer weiss, vielleicht haben damals anno 1797 die Bauern im Tal der Vorhut von Napoleons Armee schon gesagt, er solle doch im «Löwen» absteigen. Gut möglich, dass Napoleon zumindest Pferde wechseln und Teile seiner Gefolgschaft da nächtigen liess. General Napoleon Bonaparte selber (1769-1821) stieg am 18. November 1797 an anderer Stätte – im historischen Gasthaus Schlüssel – ab, nur einen Steinwurf vom «Leue» entfernt.