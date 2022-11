Märliweg Pratteln – Auf den Spuren eines tollpatschigen Engels Ein Engel lädt in Pratteln zum weihnachtlichen Rundgang. Daniel Aenishänslin

Engel Plotsch hat es sich beim Hagenbächli gemütlich gemacht. Foto: zvg

Pratteln gönnt sich einen Märliweg durch die Weihnachtszeit. Noch bis zum 6. Januar ist er begehbar; in die Landschaft gelegt vom Verschönerungsverein Pratteln. Inhaltlich dreht es ich um den fiktiven wie tollpatschigen Engel Plotsch. An verschiedenen Stationen gewährt er Einblick in seine vorweihnachtliche Arbeit. Mal entgleiten ihm die Sterne, die dann als Sternschnuppen am Himmel glitzern, dann wieder kleckst er mit Farbe.

Der beschilderte Rundweg führt vom Schmittiplatz durch die Prattler Reben und wieder zurück. Es gilt 20 Stationen auf rund 3 Kilometern Länge anzulaufen. Mittels eines QR-Codes können Geschichten gelesen und gehört werden. Beleuchtet ist der Märliweg zwischen 16 und 22 Uhr. Die Wegstrecke kann auch mit Kinderwagen bewältigt werden. Unterstützt wird das weihnachtliche Angebot von der Prattler Einwohnergemeinde, der Prattler Bürgergemeinde, Baselland Tourismus sowie lokalen Unternehmungen.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.