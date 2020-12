FCB-Youngster Marchand brilliert – Auf den Rückschlag folgt die Premiere Yannick Marchand erzielt beim 2:0 in Vaduz seinen ersten Treffer für den FC Basel. Ein Tor, das dem 20-Jährigen nach zuletzt schwierigen Wochen Selbstvertrauen gibt. Dominic Willimann

Riesengrosse Freude beim ersten Treffer für die Profis des FCB: Yannick Marchand. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es ist offensichtlich. Der Jubel kommt von ganz tief innen, die Erleichterung ist riesig. Afimico Pululu legt in Vaduz nach einer guten Stunde auf für Yannick Marchand. Der 20-Jährige zieht von der Strafraumgrenze ab und trifft trocken in die linke untere Ecke. Danach lässt der Baselbieter seinen Emotionen im Rheinpark-Stadion freien Lauf.

Es ist dies das entscheidende 2:0. Und vor allem ist es aber das erste Tor des Nachwuchs-Internationalen im Dress des FC Basel. Zum 13. Mal wird Marchand am Samstag in Vaduz in der Super League eingesetzt, eineinhalb Jahre nach seiner Premiere gegen den FC Luzern. Dabei gelingt ihm sein erster Treffer, an den er sich noch eine Weile zurückerinnern dürfte. Das Trikot hat sich Marchand nach dem Spiel in seine Tasche eingepackt, daheim in Aesch bekommt es einen Ehrenplatz.