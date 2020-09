Spatenstich Grossprojekt – Auf dem Westfeld wohnt man miteinander statt gegeneinander In Basel wird das grösste genossenschaftliche Projekt der Schweiz gebaut: 500 Wohnungen auf dem ehemaligen Felix-Platter-Areal mit verschiedenen Wohn- und Arbeitsformen. Franziska Laur

Jetzt gehts los. Im Herbst 2022 sollen die neuen Wohnungen im alten Felix-Platter-Bau bezugsbereit sein, etwas später die Neubauten. Foto: Pino Covino

Am Spatenstich vom Donnerstag überschlugen sich die Entscheidungsträger des schweizweit grössten Genossenschaftsprojekts vor Begeisterung. Ein neuer Stadtteil solle entstehen: innovativ, modern, gemeinnützig. Tatsächlich sind die neuen Wohnungen auf dem Felix-Platter-Areal von langer Hand geplant.

So sollen auf dem ehemaligen Felix-Platter-Areal, genannt Westfeld, insgesamt 500 Wohneinheiten entstehen. 135 im früheren Spital, der Rest in Neubauten, aufgeteilt in verschiedene Gebäude, sogenannte Bausteine. Daneben gibt es jedoch auch Quartieroasen und Räume für das Kleingewerbe. Um dieses neue Stück Stadt zu erstellen, hat sich die Baugenossenschaft «wohnen & mehr», bestehend aus verschiedenen kleinen Bauträgern, zusammengetan.

Grüngürtel und Quartierparkplätze

«Die kürzlich erhaltenen Baubewilligungen und der nun erfolgte Baustart sind wichtige Meilensteine. Damit sind wir voll auf Kurs», sagte Andreas Courvoisier, Vizepräsident von «wohnen & mehr». Ein wichtiger Partner sei auch der Kanton Basel-Stadt, der die Aufwertung des Grüngürtels entlang der Ensisheimerstrasse sowie öffentliche Flächen und Quartierparkplätze ermögliche. Diese werden mit Beiträgen aus dem Mehrwertabgabefonds und dem Pendlerfonds finanziert.

Auch Baudirektor Hans-Peter Wessels war einmal mehr mit einem breiten Lachen auf dem Gesicht mit dabei, und als nach dem Spatenstich die ersten Regentropfen fielen und die Anwesenden gerade noch unters Zelt flüchten konnten, lobte er das gute Timing – nicht nur dasjenige des Tages. Seit einigen Jahren hätten die Baugenossenschaften endlich auch in Basel vorwärtsmachen können, und dies sei ein Segen. Denn Wohnraum sei knapp und dieses Projekt habe Leuchtturmcharakter. Und da man das Spital stehen gelassen habe, sei es ein musterhafter Umgang mit der bestehenden Bausubstanz.

Was er nicht erwähnte, war, dass die Protagonisten hart kämpfen mussten, um das Gebäude zu retten. So wollte das Finanzdepartement das alte Felix-Platter-Spital ursprünglich abreissen lassen, damit auf dem Areal mehr Platz für Neubauten entsteht. Dagegen wehrte sich der Heimatschutz Basel sowie eine Gruppe von Baufachleuten rund um die Architektin Barbara Buser. Sie setzten sich durch.

Wohnen im Miteinanderhaus

Der altehrwürdige zehngeschossige Felix-Platter-Bau aus dem Jahr 1967 der Architekten Fritz Rickenbacher und Walter Baumann soll bis im Herbst 2022 in ein Wohngebäude mit 134 Wohnungen umgenutzt sein. Das feingliedrige, äussere Erscheinungsbild des Gebäudes bleibe vollständig erhalten, verspricht «wohnen & mehr». Im Parterre sollen Quartier- und Freizeitnutzungen stattfinden. Die öffentliche Halle bildet das Herzstück des umgenutzten Spitalgebäudes.

Es gibt verschiedene Bauträger, die bei «wohnen & mehr» mitwirken. Die Bau- und Wohngenossenschaft «Lebenswerte Nachbarschaft» (Lena) beispielsweise realisiert im Baustein 2 ein Wohnmodell für rund 180 Bewohner. Mit durchschnittlich 32 Quadratmeter Flächenverbrauch pro Person ist der Wohnraum klein gehalten. Dafür stehen den Bewohnern zahlreiche gemeinschaftliche Räume zur Verfügung – so beispielsweise die Lobby, eine Kantine und das Lebensmitteldepot im Erdgeschoss.