Vom Fleischbetrieb zum Lebenshof – Auf dem Rosenberg in Liestal wird das Nutzvieh zum Individuum Zehn Jahre lange wurden Marlene Bieris Rinder zu Fleisch. Nun hat sie ihrem Betrieb oberhalb von Liestal eine radikal neue Ausrichtung gegeben und betreibt den ersten Lebenshof in der Umgebung. Lucas Huber

Im vergangenen Juni transformierte Marlene Bieri ihren Landwirtschaftsbetrieb in Liestal in einen Lebenshof. Foto: Mimmo Muscio

Fleisch oder kein Fleisch, das ist hier die Frage. Die Auseinandersetzung mit der Ernährung ist allgegenwärtig. «So viel ich will», protestieren die Karnivoren. «Deutlich weniger», fordern die Klimaschützerinnen und Ernährungsexperten. «Gar keins», mahnen Vegetarierinnen und Veganer. Fleisch ist zum Politikum geworden.

In diesem spannungsgeladenen Umfeld wagt eine Landwirtin in Liestal einen ungewöhnlichen Schritt: Im vergangenen Juni transformierte Marlene Bieri ihren Landwirtschaftsbetrieb in einen Lebenshof. Der Name ist Programm: Auf dem Lebenshof steht das Leben im Fokus. Nutztiere, die auf Bauernhöfen gewöhnlich Eier, Milch und mitunter auch ihr Leben geben, werden hier wenn nicht zu gleichberechtigten Mitbewohnern, dann doch zu Zeitgenossen, denen keine Leistung abgerungen wird.