Im Hexenkessel der Tour de France Femmes – Auf dem Höllenritt wird keine alleingelassen Die Tour de France der Frauen endet auf der Super Planche des Belles Filles, viel steiler als hier geht kaum. Das Spektakel zieht die Massen an – auch aus der Schweiz. Pia Wertheimer

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Ein Volksfest zum Schluss: Mehrere Tausend Zuschauer haben sich die «Höllenrampe» hochgekämpft, um das Schlussspektakel mitzuerleben. Video: Pia Wertheimer

Der Superfan: «Ich bin die Nacht fast durchgefahren»

Eigentlich gehört das Punktetrikot auf die Schultern der besten Kletterin, doch niemand wird es dem Schweizer Andreas Signer an diesem Sonntag missgönnen. Er hat es sich verdient. Die Zahlen auf dem Bildschirm seines Velocomputers sprechen für sich: 216,7 Kilometer, 2900 Höhenmeter und zehn Stunden Fahrzeit. Signer ist am Samstagabend gegen 19 Uhr in Luzern Richtung Vogesen abgefahren – «spontan», weil ein langer Radausflug mit Kollegen nicht wie geplant stattfinden konnte. Kurzerhand hat er das Nötigste eingepackt und sich aufs Velo geschwungen. Anderthalb Stunden Schlaf hat er sich auf dem Weg auf die Super Planche des Belles Filles gegönnt, um 2 Uhr nachts «irgendwo nach der Grenze in einer Wiese».