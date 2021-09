Gruss aus der Türkei – Auf dem Grossen Basar in Istanbul scheint Corona weit weg Der Tourismus am Bosporus erholt sich – doch im vielseitigen Ferienland werden die Covid-Regeln auch in grossen Menschenmengen kaum beherzigt. Robin Rickenbacher

Die Hagia Sophia ist eine der vielen bekannten Moscheen in Istanbul und war ursprünglich eine Kirche. Foto: Robin Rickenbacher

War das Reisen vor Corona einfacher? Kaum – jedenfalls nicht, wenn man im Spätsommer geimpft in die Türkei einfliegt. Lediglich beim Check-in galt es neben dem Pass kurz das Zertifikat vorzuweisen. Das war es mit dem Mehraufwand. Lange Wartezeiten mussten wir am Euro-Airport auch nicht erdulden. Am türkischen Zoll reichte ein kurzer Blick auf das mitgebrachte Papier, schon hiess es: «Welcome!»

Bedeutend nervenaufreibender war das Beziehen des Mietwagens, wie in allen Ferien eine Grenzerfahrung. Kaum war der Wagen gestartet, blinkte die erste Warnleuchte auf. Zu geringer Druck in allen vier Reifen? Nein, nein, kein Problem, meinte der Mechaniker und wischte die Anzeige vom Bildschirm. Hartnäckige Nachfragen wurden mit einem Lächeln abgetan. Nun denn – ab ins Abenteuer.