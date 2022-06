Wegen Rohstoffmangel und Lieferengpässen – Auf dem Basler Biermarkt braut sich ein Sturm zusammen Unser Bier, die grösste Basler Bierbrauerei, sucht verzweifelt nach Glasflaschen – und spannt dafür sogar ihre Kundinnen und Kunden ein. Kommt es in diesem Sommer zum Bier-Engpass? Andrea Schuhmacher

Unser Bier braucht mehr Glasflaschen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Foto: Dominik Plüss

Dieser Aufruf erstaunt: Letzte Woche bat Unser Bier, die grösste Basler Brauerei, in einem Newsletter: «Wenn Sie im Gundeli wohnen oder sonst gerade in der Umgebung sind, bringen Sie uns Ihre Einwegflaschen, die Sie bei Coop oder anderswo im Sixpack gekauft haben.» Die Brauerei könne erst wieder abfüllen, wenn sie genug Glasflaschen habe. Der Grund für den Mangel: Das Vetropack-Werk in der Ukraine sei im Zuge des Krieges stark beschädigt worden und habe die Produktion einstellen müssen. Neue Bierflaschen zu besorgen, sei in der Folge äusserst schwierig geworden.