Das Jüdische Museum zieht um – Auf dem alten Basler Friedhof entsteht ein Haus des Lebens 2023 ist es so weit: Nach über 55 Jahren in der Kornhausgasse 8 zügelt das Jüdische Museum der Schweiz an die Vesalgasse 5 – auf vier Stockwerken gibt es Platz für Ausstellungen, die Bibliothek und ein eigenes Schaulager. Vivana Zanetti

Der mit dem Umbau beauftragte Architekt Daniel K. Röschli, Präsidentin Nadia Guth-Biasini vom Museumsverein und Museumsleiterin Naomi Lubrich (v.l.) mit dem Bauplan in der Hand Foto: Elena Haschemi Shirazi

Spaziert man in Richtung zur Lyss auf der linken Seite in der Spalenvorstadt an den kleinen Läden vorbei, bemerkt man den Eingang in die Vesalgasse. Das nur zu Fuss begehbare Weglein wurde nach dem Begründer der modernen Anatomie Andreas Vesal benannt. Er war Leibarzt von Karl V. von Habsburg und Philipp II. von Spanien und publizierte in Basel 1543 sein Werk zur Anatomie des menschlichen Körpers.

Auf der linken Seite der Gasse geht man an einem alten Riegelbau vorbei – hier solle zu früheren Zeiten der Kutscher der Basler Regierung gehaust haben, sagt die Präsidentin des Vereins für das Jüdische Museum der Schweiz Nadia Guth-Biasini. Sie steht direkt gegenüber vor einem alten Lagergebäude – der Vesalgasse 5. Ab 2023 befindet sich dort das jüdische Museum.