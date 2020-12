Deutschland

Nach seinem Wechsel zum FC Augsburg im Sommer 2019 verletzte sich Marek Suchy an der Hüfte und fiel für mehrere Monate aus. Sein Ausfall und der Leistungsabfall nach seiner Genesung führten dazu, dass er nur noch zweite Wahl war in der Verteidigung des FCA, weswegen er seit vergangenem Dezember gerade mal in zwei Bundesligaspielen in der Startelf stand. In der aktuellen Saison sieht es für den ehemaligen Captain des FC Basel noch düsterer aus: In den bisherigen neun Ligapartien kommt der 32-Jährige auf eine mickrige Spielminute.