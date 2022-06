Abtreibungsrecht in den USA – Auf das Urteil folgt das Chaos In zehn US-Bundesstaaten sind Abtreibungen bereits verboten, nachdem das Oberste Gericht das Recht darauf gekippt hat. Für viele Frauen ist die Rechtsunsicherheit gross. Fabian Fellmann aus Washington

«Mein Körper, meine Wahl» steht auf dem Oberkörper von Jenna Seiss, die vor dem Parlamentsgebäude in Denver, der Hauptstadt von Colorado, für das Recht auf Abtreibungen protestiert. Foto: Jason Connolly (AFP)

Die Folgen des Beschlusses liessen nicht auf sich warten: In neun US-Bundesstaaten sind bereits Abtreibungsverbote in Kraft getreten, nachdem das Oberste Gericht erst am Freitag das bisherige nationale Recht auf Abtreibung aufgehoben hatte. In sechs weiteren Staaten werden solche innert Monatsfrist in Kraft treten; insgesamt dürften etwas mehr als die Hälfte der 50 Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche für illegal erklären (lesen Sie auch den Kommentar dazu).