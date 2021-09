Kenenisa Bekele vor dem Berlin Marathon – Ein strenger Herbst für das schlampige Genie Er besitzt Hotels, ist Vater dreier Kinder – und der Marathon-Weltrekord reizt Kenenisa Bekele auch mit 39 noch. Wird Berlin doch noch zu seinem Glücksort? Monica Schneider

Sturmlauf durchs Brandenburger Tor: Kenenisa Bekele 2019, als er in Berlin den Weltrekord um zwei Sekunden verpasste. Foto: Michael Sohn (Keystone)

Entschuldigt hat er sich vor zwei Jahren beim Publikum im Ziel. Entschuldigt für eine Leistung, welche die zweitbeste je in seiner Disziplin war. Kenenisa Bekele bat die Zuschauer 2019 in Berlin um Verzeihung, weil er den Weltrekord im Marathon um zwei Sekunden verpasst hatte. Um zwei Sekunden auf 42 Kilometern. In 2:01:41 Stunden war er einen Hauch an der Bestmarke von Eliud Kipchoge vorbeigeschrammt – dem Kenianer, der diese ein Jahr zuvor am Brandenburger Tor erzielt hatte und die noch heute gültig ist.

Es war eine aussergewöhnliche Reaktion des Äthiopiers, der offensichtlich davon ausgeht, dass die Zuschauer von ihm Rekorde erwarten, wenn er die Laufschuhe anzieht. Und der nur wenig später sagte, er glaube nicht, dass er der Welt heute alles gezeigt habe, was er könne. Er habe sich nur drei statt vier oder fünf Monate auf dieses Rennen vorbereitet, davor sei er verletzt gewesen. «Ich gebe nicht auf.»