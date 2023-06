Abstimmungen über Infrastruktur – Auf Binningen kommen mehrere grosse Ausgaben zu Weniger als zwei Wochen vor dem Abstimmungssonntag bleiben die beiden lokalen Vorlagen zur Erweiterung des Schulhauses Meiriacker und für den Bau eines neuen Werkhofes umstritten. Simon Erlanger

Der neue, 13,7 Millionen Franken teure Werkhof soll an der Margarethenstrasse gleich neben dem Friedhof gebaut werden. Doch zuerst wird am 18. Juni darüber abgestimmt. Foto: Tamedia/Kostas Maros

Am Abstimmungssonntag, dem 18. Juni, wird Binningen ausser über die eidgenössischen auch über zwei lokale Vorlagen bestimmen, als da wären der Baukredit von 24,4, Millionen für die Erweiterung der Primarschulanlage Meiriacker und der Baukredit über 13,7 Millionen Franken für den Neubau des Werkhofs an der Margarethenstrasse.

Vor allem Letzterer sorgt in der Baselbieter Agglomerationsgemeinde für eine rege Debatte. Nötig wird ein neuer Werkhof auch darum, damit das alte Areal frei wird für neue Nutzungen. Denn Binningen ist wie die Nachbarorte Basel und Bottmingen sowie das nahe Leimental von Wachstumsdruck geprägt. Es muss gebaut und verdichtet werden, doch Bauland ist knapp.

Neuer Anlauf

Mit der Verlegung des Werkhofs würde Bauland frei und die Erschliessung der gesamten Talsohle verbessert, so die Befürworter. Vor über zehn Jahren schmetterte aber das Binninger Stimmvolk einen gemeinsamen Werkhof mit Bottmingen an der Urne ab. Später wandte sich dann die Behörden beider Gemeinden gegen das Projekt.

Binningen will nun für 13,7 Millionen Franken in eigener Regie einen neuen Werkhof bauen, am Friedhofshang weit weg von der Wohnzone. Der Einwohnerrat genehmigte das überarbeitete Projekt im Dezember 2022 mit einer durch SP, Grüne, EVP, Die Mitte und GLP gebildeten Mehrheit. Einzig die FDP und die SVP waren dagegen.

Für 24,4 Millionen Franken soll das Schulhaus Meiriacker in Binningen erweitert und erneuert werden. Foto: Archiv Tamedia

Die Gegner stört vor allem, dass der Werkhof in unmittelbarer Nähe zum Friedhof Margarethen errichtet werden soll. So kritisierte etwa die SVP-Einwohnerrätin Barbara Fankhauser, dass es pietätlos sei, während einer Abdankung Flaschen zu entsorgen. Einwohnerrat Marc Schinzel (FDP) erklärte, dass man dem Stimmvolk die Lage des Werkhofs neben einem Friedhof nicht verkaufen könne.

Zuletzt gab ein Interview auf einer amtlichen Seite des «Binninger Anzeigers» zu reden, wo der Werkhof-Leiter erklärte, weshalb Binningen einen neuen Werkhof benötige. Kritiker warfen der Gemeinde «einseitige Behördenpropaganda» vor. In etwas weniger als zwei Wochen wird abgestimmt.

Ebenfalls am 18. Juni entscheidet Binningen über die 24,4 Millionen Franken teure Erweiterung des Primarschulhauses Meiriacker. Hier ist die SVP als einzige Partei dagegen. Das Projekt sei viel zu teuer. Die FDP hingegen stimmt hier zu. Man anerkenne den Nachholbedarf bei der Infrastruktur.

Es gibt viel zu stemmen

Nachdem das Stimmvolk von Binningen erst im September für die Sanierung des Schulhauses Margarethen 48 Millionen Franken genehmigt hatte, kommen nun möglicherweise mit den 24,4 Millionen für den Umbau des Meiriacker-Schulhauses und den 13,7 Millionen für den Werkhof erneut hohe Belastungen auf die Vorortsgemeinde zu. Zu stemmen gilt es wohl bald auch die anstehenden Sanierungen des Hallenbades und des historischen Schlosses Binningen.





Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

