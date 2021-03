Foodsave-Aktion in Oberwil – Auf 130 Tonnen Fisch sitzen geblieben Mit der Pandemie schlossen die Restaurants, Unternehmer Toby Herrlich wurde seinen Fisch nicht mehr los. Mit Rampenverkäufen könnte er sein Unternehmen retten. Nun kam die Muba auf ihn zu. Lucas Huber

Toby und sein Vater Walter Herrlich bei der Arbeit. Ihre Foodsave-Aktion läuft gut. Foto: Lucia Hunziker

Manchmal kann sich Toby Herrlich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Nein, nein, beschwichtigt er dann und lässt seine Kunden einen Blick in den Karton werfen: Der Fisch sei nicht en bloc gefroren. Herrlich ist Fischimporteur, Bayshore SA nennt sich der Familienbetrieb, der sein Vater Walter vor zwei Dekaden in Oberwil gründete. Hier ist auch das «Fischlädeli» zu Hause. Gewöhnlich beliefert das Unternehmen die Gastronomie. Egli und Zander vor allem, ferner Felchen, «Süsswasserfische sind unsere Spezialität». Doch was ist heute noch gewöhnlich?

So kommt es, dass die Firma Anfang Jahr auf über 130 Tonnen gefrorenem Fisch sitzen blieb. Nach dem ersten Shutdown im Frühling 2020 waren es noch über 210 Tonnen gewesen. Dann öffneten die Restaurants, doch darauf will sich Toby Herrlich dieses Mal nicht verlassen. Wishful thinking bringe nichts, sagt er dazu und bringt auf den Punkt, worum es geht: um nichts weniger als das Überleben seines Unternehmens nämlich.