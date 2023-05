Prozess im Diesel-Skandal – Zweimal «Ja», das Geständnis des früheren Audi-Chefs Die knappen Worte von Rupert Stadler sind ein Höhepunkt der Aufarbeitung des gesamten Diesel-Skandals. Aber ist es auch eine Wende? Thomas Fromm , Klaus Ott , Stephan Radomsky

Wegen seines Geständnisses muss der frühere Audi-Chef wohl nicht ins Gefängnis: Rupert Stadler betritt am Dienstag das Regionalgericht in München. Foto: Matthias Schrader (AFP)

Rupert Stadler gesteht nicht, er lässt gestehen. Seine Verteidigerin verliest einige dürre Sätze. Dass es ihm, Stadler, «nicht gelungen ist, die Diesel-Krise im Konzern zu lösen», dass es «ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt» in seiner Arbeit als Audi-Chef «bedurft hätte», dass er «nicht gewusst, aber als möglich erachtet und insofern billigend in Kauf genommen habe», dass Autos mit schmutzigen Dieselmotoren und betrügerischer Software jahrelang als sauber verkauft wurden. Das Ganze dauert gerade mal vier Minuten.



Zum Schluss fragt Stefan Weickert, der Vorsitzende Richter, den früheren Audi-Chef noch, ob das so stimme. «Ja», antwortet Stadler. Und ob das Gericht die Erklärung an einem bestimmten Punkt richtig verstanden habe. Wieder: «Ja.» Das wars.



Es ist der Höhepunkt in diesem Prozess. Und vielleicht des gesamten Diesel-Skandals. Aber ist es auch eine Wende? Wohl kaum.



Wochenlang hatten das Gericht, Stadlers Anwälte und die Staatsanwaltschaft um die Konditionen für dieses Geständnis gefeilscht. Noch in den vergangenen Tagen wies Weickert darauf hin, dass ihm dieses oder jenes offenbar zu schwammig formuliert war. Insofern passt das Ganze recht gut ins alte System Volkswagen.