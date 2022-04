Urbansphere Concept – Audi baut ein «Spaceshuttle» Audi zeigt mit dem Urbansphere Concept ein «Raumfahrzeug», das besonders leidgeplagten Menschen im Stau Ruhe und Entspannung bieten soll. Michael Specht

Der Audi Urbansphere Concept wurde gemeinsam mit chinesischen Kunden entwickelt. Foto: Audi

Audi baut einen Van. Das allein mag bei Fans der vier Ringe schon für ein gewisses Stirnrunzeln sorgen. Passt solch ein «Soccer Mom’s Car» überhaupt zu einer sportlichen Premiummarke? Audi findet ja, wenn auch nur in einer ganz besonderen Form. Wie diese ausschaut, zeigen die Ingolstädter mit der Studie Urbansphere Concept in China. Wer dachte, hinter dem Namen «Urban» würde vielleicht ein cooler City-Stromer stecken, irrt gewaltig. Das Gegenteil ist der Fall. Die Studie ist ein stattlicher Brocken von 5,51 Metern Länge und damit das grösste Fahrzeug, das Audi jemals auf die Räder gestellt hat. Allein der Radstand beträgt üppige 3,40 Meter, also mehr als bei der Maybach-Version der Mercedes S-Klasse.