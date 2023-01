Trauerfeier für Benedikt XVI. – Auch zum Abschied kommt keine Wärme auf Liturgisch war es feierlich und päpstlich. Zum Requiem für Joseph Ratzinger kam aber viel weniger Volk als erwartet – und Papst Franziskus gab sich formal und frei von Pathos. Ein Morgen auf dem Petersplatz. Oliver Meiler aus Rom

Das hat es noch nie gegeben: Ein Papst trägt seinen Vorgänger zu Grabe – Franziskus vor Benedikts Sarg. Foto: Antonio Masiello (Getty Images)

Rom im Nebel, das kommt nur sehr selten vor. Und so hatte die Trauerfeier für Benedikt XVI., den 265. Papst der katholischen Kirche, am Morgen des 5. Januar 2023 auch gleich eine mystische, profan meteorologische Note. Etwas für billige Metaphern, frei für Interpretationen. Das Grau lag jedenfalls kalt über dem nur knapp vollen Petersplatz und hüllte die Kuppel der Basilika ein. Es wurde nie warm bei diesem Abschied, so historisch er auch war, so symbolisch beladen.

Ein amtierender Papst trägt einen emeritierten Papst zu Grabe, das hat es schliesslich noch nie gegeben, in mehr als zweitausend Jahren nicht. Franziskus sollte das aber recht unpersönlich und ohne Pathos tun, fast ein bisschen funktional, streng nach Liturgie. Das Persönlichste war dieser Satz in der Predigt, ganz zum Schluss: «Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst.» Mit dem Bräutigam meinte er den Religionsstifter Jesus Christus. Mehr war da nicht. Franziskus nannte Benedikt während der Zeremonie immer den «emeritierten Papst», nicht einfach Papst, damit die Dinge auch im Moment des Todes klar sind.

Die Liturgie wurde fast ganz verpäpstlicht

Was wurde im Vorfeld des Requiems nicht darüber gerätselt, wie päpstlich die Feier sein würde, wie nahe an der Totenmesse für einen im Amt gestorbenen Papst also. Die Anhänger Benedikts hatten sich schon beklagt, die Rivalen aus der Entourage von Jorge Mario Bergoglio wollten die gesamte Trauerphase möglichst bescheiden gestalten, damit «ihr Papst» keine allzu grosse Bühne erhalte – «low profile», hiess es, und es hörte sich wie eine Ungerechtigkeit sondergleichen an. Nun, am Ende hat Franziskus’ Zeremonienmeister die Liturgie fast ganz verpäpstlicht. Es fehlte nur etwas an der menschlichen Feierlichkeit.

Carabinieri in Paradeuniform sind da, ein Haufen eifriger Strassenkehrer: Rom erwartete etwas mehr.

Aber das konnte das Volk vorher ja nicht wissen. Nicht einmal die historische Premiere vermochte die Scharen zu mobilisieren. Generös gezählt waren etwa 50’000 Menschen gekommen, es waren viele Priester mit dem Messgewand auf den Armen dabei und Nonnen, Personal der Kirche. Und Sicherheitsleute des italienischen Staats überall, Carabinieri in Paradeuniformen mit Degen, weissen Handschuhen, schwarzen Mäntelchen. Volk? Wenig.

Es wäre noch viel mehr Platz gewesen: Rom hatte mit 100’000 Teilnehmern gerechnet – es kamen etwa 50’000, generös gezählt. Foto: Filippo Monteforte (AFP)

Die Römer hatten mit mehr als 100’000 gerechnet, einen vollen Petersplatz und eine volle Via della Conciliazione. Nicht wie bei Johannes Paul II. 2005 natürlich, der war im Amt gestorben, nach langem Pontifikat – das war etwas anderes, damals kamen auch 200 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Für Benedikt waren nur zwei Delegationen offiziell geladen, die deutsche und die italienische, die restlichen Staatsgäste waren privat angereist. Die Politiker passten gut in einen kleinen Sektor, links vom Altar, alle schwarz gekleidet. Rechts sassen die Kardinäle, in Rot.

Aber man sagte sich auch diesmal, dass es gross werden würde. Papst sei nun mal Papst, emeritus hin oder her. Und Joseph Ratzinger war ja eine prägende Figur gewesen in der jüngeren Kirchengeschichte, wie man auch zu ihm steht, spätestens seit seiner Promotion zum Präfekten der Glaubenskongregation 1981, zum Glaubenshüter. Eine irdische Ewigkeit ist das. So wurden sicherheitshalber Abschrankungen montiert, um die Massen in Bahnen zu leiten. Gebraucht wurden sie nicht. Sehr eifrig gaben sich unterdessen die Strassenkehrer der viel gescholtenen römischen Müllabfuhr. Sie kehrten sogar den Staub aus den Ritzen im Kopfsteinpflaster, es geschehen eben schon Wunder.

Die Bayern sind schon um 7.30 Uhr da, sie sind die Ersten in ihren Trachten, mit ihren Fahnen und Transparenten.

Als Erste waren die Bayern da, in ihren Trachten, mit ihren Fahnen und Transparenten. Sie besetzten die Plätze ganz vorne schon um 7.30 Uhr, da war der Beginn der Totenmesse noch zwei Stunden weg. «Danke Benedikt», stand auf einer Banderole, später rollte jemand den Spruch «Santo subito» aus, diesen Appell für eine sofortige oder zumindest schnelle Selig- und Heiligsprechung des Verstorbenen.

Um 8.45 Uhr trugen dann zwölf Männer den Sarg in Zypressenholz auf den Petersplatz, legten ihn vor den Altar, das aufgeschlagene Evangelium darauf, da brach zum ersten Mal die Sonne durch den Nebel. Georg Gänswein, Benedikts Privatsekretär, kniete sich hin und küsste den Sarg, er sollte auch an diesem Tag eine Hauptrolle für sich reklamieren.

Viel Personal der Kirche: Eine Nonne wartet mit Rosenkranz und einer Ausgabe der vatikanischen Zeitung «Osservatore Romano» auf das Requiem. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Davor hatten sie im kleinen Kreis die Medaillen und Münzen aus dem Pontifikat zum Leichnam gelegt, ausserdem das sogenannte Rogitum, eine Zusammenfassung der Amtszeit mit den wichtigsten Ereignissen und Schriften, verfasst in lateinischer Sprache, sie steckt nun in einer verschweissten Metallkapsel. So macht man das bei allen Päpsten. Normalerweis kommt auch der Fischerring in den Sarg, da aber Benedikt 2013 zurücktrat, wurde der Amtsring damals zerstört.

Durch die Trauerfeier führte der Dekan des Kardinalskollegiums, der Italiener Giovanni Battista Re, 88 Jahre alt. Papst Franziskus sass die meiste Zeit neben dem Altar mit dem Rücken zur Piazza gewandt im roten Gewand: Rot ist die Farbe der Trauer. Als sie den Sarg für die Bestattung wieder in den Petersdom trugen, klatschten die ersten Reihen auf dem Platz, einige Menschen tönten ein leises «Be-ne-detto, Be-ne-detto» an. Und ein noch leiseres «Santo subito». 2005, als Johannes Paul beigesetzt wurde, war die Forderung nach einer Verklärung laut, ein kollektiver Chor, wie man ihn aus Sportarenen kennt. Diesmal war es ein Ruf in der Wüste.

Franziskus, auch das zeigte diese Trauerfeier, kann fast gar nicht mehr selber gehen.

Die Träger hielten kurz vor Franziskus inne, der segnete den Sarg, für das Bild des Tages, dann setzte er sich in seinen Rollstuhl. Der Argentinier, auch das zeigte diese Trauerfeier, kann fast gar nicht mehr selber gehen. Er wirkte müde. Vielleicht war es eine vorgefühlte Müdigkeit für das, was nun zu kommen droht. Glaubt man den Vatikanisten der italienischen Zeitungen, dann bringen sich die Lager der beiden Päpste, des amtierenden und des verstorbenen, gerade in Position.

Benedikts Privatsekretär befeuerte die Rivalität schon vor der Trauerfeier mit einem Reigen von Interviews. Der «Tagespost» erzählte Gänswein, es habe seinem Chef «das Herz gebrochen», als Franziskus vor zwei Jahren beschloss, die von Benedikt geliebte Lateinische Messe wieder auszurangieren. So ein Votum am Tag vor dem Requiem? Nun, da dräut noch mehr.

Spielte eine Hauptrolle: Erzbischof Georg Gänswein, Benedikts Privatsekretär, befeuerte die alte Rivalität im Vatikan mit einem Votum vor der Trauerfeier. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Um 10.45 Uhr war die Messe schon vorbei, eine Viertelstunde eher als erwartet. Das Portal von Sankt Peter schloss, Bedienstete zogen den roten Vorhang, als wäre das ein Theater. Dann wurde Benedikt in den Vatikanischen Grotten bestattet, daselbst, wo Johannes Paul II. gebettet war, bevor er seliggesprochen und nach oben verlegt wurde, in eine Seitenkapelle der Basilika. Und wie das immer ist bei Päpsten, wurde Benedikts Sarg aus Zypressenholz in einen Zinksarg gelegt, der wiederum, verschweisst und versiegelt, in einen Sarg aus Eichenholz gegeben wurde. Eine dreifache Verschachtelung, fast für die Ewigkeit.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

Fehler gefunden?Jetzt melden.