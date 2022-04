Sagen Sie mal: Murat Yakin – «Auch wir waren auf finanzielle Hilfe angewiesen» Die Kinder- und Jugendstiftung «Murat Yakin & Friends» feiert am Samstag mit einem Flohmarkt in Basel ihr 20-Jahr-Jubiläum. Der Schweizer Fussball-Nationaltrainer sagt, warum ihm Kinder in Not besonders am Herzen liegen. Oliver Gut

Murat Yakin, Schweizer Fussball-Nationaltrainer. Foto: Ennio Leanza (Keystone).

Murat Yakin, bereits seit zwanzig Jahren unterstützen Sie gemeinsam mit der Familie Stamm via die Stiftung «Murat Yakin & Friends» Not leidende Kinder in der Nordwestschweiz. Warum haben Sie sich damals gerade für dieses Projekt entschieden? Weil ich dazu einen persönlichen Bezug hatte und das Timing stimmte: Als Fussball-Profi steht man auf der Sonnenseite des Lebens, das Jahr 2002 war mit dem ersten Meistertitel mit dem FCB und der tollen Champions-League-Kampagne, die folgte, zudem ein extrem erfolgreiches. Doch ich wusste und weiss bis heute, wie weit der Weg für mich war. Es ist ja bekannt, dass meine Kindheit nicht gerade leicht war.

Sie sind das Kind türkischer Einwanderer, Ihre Mutter zog Sie und Ihren Bruder ohne Ihren Vater gross. Erhielten Sie auch jene finanzielle Unterstützung, die Sie nun Kindern in der Region via Stiftung zuteilwerden lassen? Auch wir waren auf finanzielle Hilfe angewiesen. Allerdings kam diese nicht von einer Stiftung, sondern vor allem aus dem Fussball. Im Umfeld des FC Concordia, bei dem Hakan und ich gross wurden, wurde uns immer wieder geholfen. Mal wurde ein Trainingslager bezahlt, mal wurden neue Kickschuhe geschenkt. Wer weiss, wie unser beider Leben verlaufen wäre, hätte man uns da nicht unterstützt.

Dachten Sie daran, dass die Stiftung zwanzig Jahre lang wirken würde, als diese gegründet wurde? Das war kein Gedanke. Wir wollten uns einfach engagieren. Zu Beginn organisierten wir Galas. Dann spezialisierten wir uns auf kleinere Events. Wir hatten ein Golfturnier in Zermatt oder einen Fondueplausch, durch die wir aktiv Geld sammelten, während immer mal wieder ein Betrag auf unser öffentliches Spendenkonto floss. Und natürlich ist da der Flohmarkt, den wir jetzt an diesem Samstag wieder durchführen.

Von 11 bis 17 Uhr kann man diesen in Basel in der Martinsgasse durchstöbern. Was gibt es zu entdecken und zu kaufen – etwa gebrauchte Jogginganzüge des Nationaltrainers? Das wäre auch eine gute Idee. (lacht) Aber nein, an diesem Flohmarkt bieten wir ausschliesslich hochwertige Damenmode an. Die Kleider wurden von Frauen in der Region Basel gespendet. Und wie immer kommt der Erlös vollständig Not leidenden Kindern zugute.

