Lama in Weil am Rhein ausgebüxt – «Auch Verführungskünste eines Alpaka-Hengstes aus Lörrach scheiterten»

Im Zoo Zürich kann man Guanakos bestaunen. Hier ein Archivbild eines Jungtiers. Archivfoto: Christoph Ruckstuhl

Auf dem Parkplatz eines Hotels in Weil am Rhein ist am Donnerstagabend ein Lama aus einem Tiertransporter ausgebüxt, wie die deutsche Polizei mitteilt. Der Transporter sei auf dem Weg vom Zoo aus Prag nach Zürich unterwegs gewesen.

Der Fahrer habe kurz vor 20 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ihm während

einer Pause eines von drei Guanakos entlaufen sei. Bei Guanakos handelt es sich um die Stammform des domestizierten Lamas.

Sture Guanako-Dame

Das Tier habe sich fortwährend auf einer Grünfläche beim Parkplatz aufgehalten, sich aber partout nicht einfangen lassen wollen, so die Polizei weiter. «Auch die Verführungskünste eines extra aus Lörrach organisierten Alpaka-Hengstes scheiterten.» Er habe die Guanako-Dame nicht dazu bewegen können, sich wieder in den Transporter zu begeben.

«Als nächstes Mittel sei eine Tierärztin vom Basler Zoo ins Spiel gekommen. Sie habe die Guanako-Dame mit einem Betäubungsgewehr «tier- und artgerecht» betäuben können, um diese dann wieder in den Transporter zu verbringen.» Der Ausflug der Guanako-Dame habe in der Nacht auf Freitag, kurz vor 3 Uhr morgens, ein Ende gefunden.





