Selbstfindung für alle? – Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, sollten in eine Psychotherapie Das findet Peter Schwob, scheidender Präsident des Verbands der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel. Sein Nachfolger Gassan Gradwohl ist klar anderer Meinung. Dina Sambar

Der alte und der neue Verbands-Präsident haben unterschiedliche Herangehensweisen: Die Psychotherapeuten Peter Schwob (l) und Gassan Gradwohl. Foto: Kostas Maros

Ein Mann steigt in sein Auto, um eine kurze Distanz in der Stadt zurückzulegen. Eine Mutter schiebt einen Kinderwagen und ist gleichzeitig in ihr Handy vertieft. Beides sind Verhaltensweisen, die wir tagtäglich zigfach antreffen. Laut Peter Schwob, dem scheidenden Präsidenten des Verbandes der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel, würde sowohl dem Mann, wie auch der Frau eine Psychotherapie gut tun und Leid verhindern. Gassan Gradwohl, der zukünftige Präsident des Verbandes, der sein 50-jähriges Jubiläum feiert, widerspricht.

Weiter nach der Werbung

Peter Schwob, inwiefern würde eine Psychotherapie der telefonierenden Mutter helfen? Peter Schwob: Wenn die Mutter es normal findet, sich so zu verhalten, wird sich ihr Kind einsam fühlen. Mit einer Psychotherapie könnte sie besser wahrnehmen, was sie tut und welche Auswirkungen das auf ihr Kind hat, und sie könnte herausfinden, weshalb sie sich dem Telefon zuwendet statt ihrem Kind.