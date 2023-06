Schwarze Zahlen sind im Trend – Auch Rickenbach erzielte 2022 einen Überschuss Die Gemeinde im Bezirk Sissach nimmt rund 30’000 Franken mehr ein als erwartet. Grund sind höhere Steuereinträge und mehr Gelder aus dem Baselbieter Finanzausgleich. Simon Erlanger

Rickenbach verzeichnet beim Rechnungsabschluss 2022 einen Gewinn. Die Gemeinde folgt damit dem Trend anderer Baselbieter Gemeinden.

Wie anderswo sind auch in Rickenbach als Folge der Pandemie die Steuereinnahmen für 2022 zu tief budgetiert worden. So nahm Rickenbach 30’000 Franken mehr an Steuern ein als erwartet. Ausserdem erhielt die Gemeinde vom Finanz- und Lastenausgleich des Kantons rund 110’000 Franken mehr als budgetiert.

Trotz Mehrausgaben bei der Sozialhilfe verzeichnet Rickenbach deshalb anstatt des für 2022 erwarteten Verlusts von knapp 200’000 Franken einen Gewinn von rund 60’000 Franken. Die Gemeindeversammlung hat letzten Donnerstag die Rechnung denn auch einstimmig genehmigt.



