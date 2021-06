Neues Parkregime – Auch Reinach sagt den Langzeit-Parkierern den Kampf an Wer sein Auto länger als drei Stunden abstellt, muss künftig auf dem ganzen Gemeindegebiet bezahlen. Für die Reinacher soll es Anwohnerparkkarten geben. Tobias Gfeller

Pendler stellten ihr Auto gern in Reinach ab, um mit dem ÖV in die Stadt zu fahren. Künftig soll dies nur noch gegen höhere Gebühren möglich sein. Foto: Tamedia AG

Reinach war zu einer Reaktion gezwungen, als der Pendlerverkehr und das lange Parkieren stark zunahmen, weil immer mehr Gemeinden in der Birsstadt und drum herum eine Parkraumbewirtschaftung einführten. Reinach wurde für auswärtige Pendlerinnen und Pendler, die in der Nähe eines öffentlichen Verkehrsmittels mit direkter Anbindung in die Stadt parkieren wollen, zu einer der letzten Optionen – die Absicht der Agglogemeinden, künftig eine gemeinsame Parkplatzbewirtschaftung zu machen, ist eher längerfristiger Natur.

Damit soll jetzt Schluss sein. Der Gemeinderat bringt Ende Monat eine umfassende Vorlage zu einer Parkraumbewirtschaftung in den Einwohnerrat. Diese sieht vor, dass künftig alle fürs Parkieren bezahlen müssen, die ihr Auto länger als drei Stunden stehen lassen. «Wir erhielten immer mehr Meldungen von Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich beschwerten, dass sie keinen Parkplatz mehr finden», erklärt der für Mobilität zuständige Gemeinderat Markus Huber (SP).