Experte für die Geschichte der Gewalt

Bernd Greiner Foto: imago stock&people

Bernd Greiner (69) ist Historiker, Politikwissenschaftler und Amerikanist. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte sind die Beziehungen zwischen Militär und Zivilgesellschaft seit dem frühen 20. Jahrhundert. Von 1989 bis 2018 arbeitete er für das Hamburger Institut für Sozialforschung und leitete dort von 1994 bis 2013 den Arbeitsbereich «Theorie und Geschichte der Gewalt». Greiner veröffentlichte 2020 eine Biografie zu Henry Kissinger und 2021 eine Bilanz amerikanischer Hegemonialpolitik: «Made in Washington. Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben».