Wintersession im Parlament - Auch Nationalrat stimmt Verlängerung von Covid-19-Gesetz zu

«Müssen wieder in den normalen Trott zurückzukommen», sagt SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Der Nationalrat debattiert am Donnerstag über die Verlängerung des Covid-19-Gesetzes. Während die vorberatende Kommission zahlreiche Bestimmungen verlängern will, hat die SVP Anträge eingereicht, die das Gesetz einschränken.

Foto: Peter Schneider (Keystone)