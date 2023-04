Der Captain von Nizza – Auch mit 39 Jahren hat Dante noch immer nicht genug Der Brasilianer ist die grosse Führungsfigur beim Basler Gegner aus Nizza. Dabei hat er sogar den absoluten Tiefpunkt während der WM 2014 hinter sich lassen können. Tilman Pauls

Nizza-Captain Dante zählt auch mit 39 Jahren noch immer zu den Leistungsträgern des nächsten Basler Gegners in der Conference League. Foto: Stuart Franklin (Getty Images)

Dante Bonfim Costa Santos hat noch immer nicht genug. Ein Jahr will er noch spielen, mindestens, bis 2024. Dann ist er 40 und könnte sich langsam mit dem Gedanken ans Karriereende anfreunden. Aber jetzt schon aufhören, in diesem Sommer? Auf gar keinen Fall. «Meine Frau hätte keine Freude, wenn ich ihr zu Hause plötzlich auf die Nerven gehe», so hat er das kürzlich formuliert.