Theater in der Oberen Mühle Oltingen – Auch Milchkühe haben Träume Das oberste Baselbiet wird zu Giraffenland. Ein Stück, in dem die Theatergruppe «visch&fogel» poetisch gegen den Rassismus anspielt. Daniel Aenishänslin

Giraffe Griot und Kuh Emma verstehen sich trotz Vorurteilen im Stück «Giraffenland» von «visch&fogel». Foto: Ingo Höhn

Kühe hören Radio. Natürlich tun sie das. Milchkuh Emma (Vreni Achermann) erfährt aus der Sendung «Tiere und Horizonte» vom fernen Afrika. Sie packt ihre sieben Sachen, verlässt Willisau und die Melkmaschine und kommt mit ihrem roten Koffer in Afrika an. In Giraffenland, nachdem das Stück benannt ist. Emma will Künstlerin werden. Für einmal verläuft die Migration vom Norden nach dem Süden, statt wie gewohnt in umgekehrter Richtung.

Sie findet die musikalische Giraffe Griot (Sadio Cissokho), von der sie bereits in der Radiosendung gehört hat. Von ihr lernt sie ein afrikanisches Lied. Aus der Fremden wird eine Freundin, aus dem Fremden ein Freund. Vreni Achermanns jüngstes Stück «Giraffenland» ist interkulturelles, antirassistisches Musiktheater für aller Generationen mit einem guten Schuss Poesie.

Ein Kernteam

Schauspielerin und Theaterautorin Vreni Achermann und Produktionsleiter Hans Troxler sind «visch&fogel». Sie bilden das Kernteam, das sich produktionsspezifisch mit andern Kunstschaffenden aus verschiedenen Sparten zusammenschliesst und seine künstlerischen Projekte entwickelt. Serviert wird zeitgenössisches Theater für Kinder, für Jugendliche und Erwachsene. Die Inszenierungen leben vom Zusammenspiel von Situationen, Sprache, choreografierter Körperlichkeit und Live-Musik aus.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.